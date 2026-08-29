ثبت ۲۶ هزار و ۸۶۴ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی گفت: در هفته گذشته (از ۳۱ مرداد الی ۶ شهریور ۱۴۰۵) مجموع ۲۶۸۶۴ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۶۰۰ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱۹۵۸ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی افزود: در این مدت ۶۱۰۴۷ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد و از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته، ۵۱۵۸ مورد حوادث ترافیکی (۱۹.۲درصد از کل ماموریت ها) و ۲۱۷۰۶ مورد (۸۰.۸ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است.

به گفته توکلی، اورژانس هوایی ۳ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۲ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.