ثبت ۲۶ هزار و ۳۹۹ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی گفت: در هفته گذشته (از ۱۶ الی ۲۲ خرداد ۱۴۰۵) مجموع ۲۵۹۷۶ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۴۵۵ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱۴۶۶ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی افزود: در این مدت ۵۴۸۵۱ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد و از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته ۵۱۴۶ مورد حوادث ترافیکی (۱۹.۸ درصد از کل ماموریت ها) و ۲۰۸۳۰ مورد (۸۰.۲ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است.

به گفته توکلی، اورژانس هوایی ۸ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۹ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.