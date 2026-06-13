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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۹:۴۸

ثبت ۲۶ هزار و ۳۹۹ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته

ثبت ۲۶ هزار و ۳۹۹ ماموریت اورژانس تهران در هفته گذشته

رئیس اورژانس استان تهران، از ثبت ۲۶ هزار و ۳۹۹ ماموریت اورژانس در هفته گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمداسماعیل توکلی گفت: در هفته گذشته (از ۱۶ الی ۲۲ خرداد ۱۴۰۵) مجموع ۲۵۹۷۶ ماموریت در مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران (دیسپچ) ثبت شد که در پی این مأموریت‌ها ۶۴۵۵ نفر به مراکز درمانی انتقال یافتند و ۱۱۴۶۶ نفر نیز در محل از خدمات اورژانس استفاده کردند.

وی افزود: در این مدت ۵۴۸۵۱ تماس با مرکز ارتباطات اورژانس استان تهران برقرار شد و از مجموع مأموریت‌های ثبت شده طی هفته گذشته ۵۱۴۶ مورد حوادث ترافیکی (۱۹.۸ درصد از کل ماموریت ها) و ۲۰۸۳۰ مورد (۸۰.۲ درصد از کل ماموریت ها) حوادث غیر ترافیکی بوده است.

به گفته توکلی، اورژانس هوایی ۸ سورتی پرواز داشته است که در پی آن ۹ نفر مصدوم به مراکز درمانی انتقال یافته اند.

کد مطلب 6858472
محدثه رمضانعلی

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