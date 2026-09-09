به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم کوتاه «آسیب‌دیدگی» به کارگردانی ابوالفضل عزیزی و با بازی مهتاب ثروتی و امیراحمد قزوینی، پس از پشت سر گذاشتن مراحل تولید و پس‌تولید آماده نمایش شد.

«آسیب‌دیدگی» یک درام اجتماعی با رگه‌هایی از معماست که تلاش می‌کند مخاطب را از نخستین لحظات با موقعیتی پرابهام همراه کند، روایتی که در آن مرز میان آنچه دیده می‌شود و آنچه واقعاً اتفاق افتاده است، به تدریج برای مخاطب اهمیت پیدا می‌کند.

ایزد نیازی، ارغوان عزیزی، مریم کشفی، منوچهر ارغوانی و محمد گمار دیگر بازیگران این فیلم کوتاه هستند.

عوامل فیلم کوتاه «آسیب‌دیدگی» عبارتند از کارگردان: ابوالفضل عزیزی، تهیه‌کنندگان: سیدمحمدرضا همایی و حدیثه رضائی، نویسندگان: سیما رسولی و ابوالفضل عزیزی، بازیگران: امیر احمد قزوینی و مهتاب ثروتی، سایر بازیگران: ایزد نیازی، ارغوان عزیزی، مریم کشفی، منوچهر ارغوانی و محمد گمار، سرپرست گروه کارگردانی: فرهاد شنتیایی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: عرفان خان‌زاده، دستیار دوم کارگردان: ریحانه سادات صفوی، منشی صحنه: زهرا سعادتمند، مشاور: حسین جمشیدی گوهری، عکاسان: میلاد بهشتی و سانیا شجایی، مدیر فیلمبرداری: علی حسین‌زاده، دستیار اول فیلمبردار: فرهاد رستمی، دستیاران فیلمبردار: امیرعلی پاکبین، علی نوری، کیوان عسکری، پارسا اکبریان و محمدرضا شکیبا، صدابردار: میلاد ملکی، دستیار صدابردار: محمدرضا سالم حصاری، تدوین: سیامک سلیمانی، اصلاح رنگ و نور: شیرین اخلاصی، صداگذاری و ترکیب صدا: محمدحسین ابراهیمی، سرپرست جلوه‌های ویژه: احسان باغسنگانی، کامپوزیتور: بهرام خانلو، طراح گریم: میلاد بهداد، مجریان گریم: صالح عبدالهی و ریحانه رجبی مشهدی، طراح صحنه: حسام حسینی، گروه صحنه: میلاد اشکالی، محمدحسین خسروی و ایمان درویشی، طراح لباس: حمیده رسولی، گروه لباس: شیرین صارمی و مبین حدادی، جانشین تهیه‌کننده: ابوذر پاکنژاد، مجری طرح: محمدرضا نوری، مدیر تولید: رضا احمدی، تیم تولید: محمد اسدی، مشاور تولید: مهدی باقری (ژوپین)، مدیر مالی: بهناز نستروند، مدیر تدارکات: عابد شاهمرادی، همیاران تدارکات: غلام توکلی و هانی زنگنه، پشتیبانی فنی: دفتر تجهیزات شنتیا، تأمین آکسسوار: مجموعه چیدمان، مترجم: محمدمهدی کائینی، مدیر روابط عمومی: زهره کردلو، طراح گرافیک: مریم برادران، مسئول هنروران: عادله شایق‌پور، با تشکر از: پژمان بصیری‌زاده و پوریا رضاعلی‌خانی.

«آسیب‌دیدگی» محصول انجمن سینمای جوانان ایران است.