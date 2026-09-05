به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز ایران نژاد اظهار کرد: در پی اعلام یک مورد غرق‌شدگی در استخر کشاورزی ساعت در هفت و ۳۶ دقیقه صبح امروز شنبه محدوده شهرستان اراک، بلافاصله آمبولانس پایگاه اورژانس ۱۱۵ گیلی به محل حادثه اعزام شد.

وی افزود: این حادثه در شهرک گلخانه ای مسیر امان‌آباد به سمت انجدان، رخ داد که طی آن یک خانم ۱۹ ساله دچار غرق‌شدگی شد.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان مرکزی گفت: کارشناسان فوریت‌های پزشکی پس از حضور در محل حادثه، عملیات احیای قلبی‌ریوی را برای نجات وی آغاز کردند، اما متأسفانه با وجود تلاش‌های انجام‌شده، این دختر جوان جان خود را از دست داد.