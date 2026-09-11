جسد یک جوان در کانال آب کشاورزی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحسین معظمفر ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: عصر روز گذشته گزارش غرق شدن یک جوان ۱۸ ساله در کانال آب کشاورزی «قلعه سید» از طریق سامانه ۱۲۵ به این سازمان اعلام شد که بلافاصله تیم غواصی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: تیم غواصی پس از حضور در محل و بررسی مسیر کانال، عملیات جستجو را آغاز کرد و در نهایت جسد این نوجوان را در کانال آب کشاورزی «انجیرک» کشف و از آب خارج کرد.
رییس سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول بر ضرورت توجه به هشدارهای ایمنی تأکید کرد و از مردم خواست از شنا در کانالهای آب کشاورزی که دارای خطرات جانی هستند به طور جد پرهیز کنند.
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