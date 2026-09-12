به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، محمدباقر پارساییان در صحن علنی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به نقش مهم باغات در حفظ کیفیت زیست‌محیطی شهر اظهار داشت: باغ‌ها به عنوان ریه‌های شهر صنعتی یزد، نقش مهمی در تعدیل شرایط محیطی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دارند، اما متأسفانه بخش قابل توجهی از باغات واقع در محلات شهر در معرض تخریب و ساخت‌وساز قرار گرفته‌اند.

وی افزود: در برخی نقاط، روند تخریب باغات و احداث بنا در آنها به صورت مستمر در حال انجام است و لازم است شهرداری با جدیت بیشتری نسبت به انجام وظایف قانونی و نظارتی خود در این زمینه اقدام کند.

عضو شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به شناسنامه‌دار شدن بخشی از باغات شهر تصریح کرد: با وجود اقداماتی که برای شناسایی و شناسنامه‌دار کردن باغات انجام شده، همچنان شاهد تفکیک، تخریب و ساخت‌وساز در برخی از این باغات هستیم و ضروری است نظارت‌ها به گونه‌ای باشد که از تخریب باغ پیش از وقوع جلوگیری شود.

پارساییان ادامه داد: نظارت بر باغات نباید صرفاً پس از انجام تخلف و احداث بنا صورت گیرد؛ بلکه شهرداری باید با نظارت مستمر و پیشگیرانه، از تغییر وضعیت باغات و آغاز ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری کند.

وی با انتقاد از روند موجود در برخورد با برخی تخلفات مربوط به باغات گفت: متأسفانه در مواردی ابتدا باغ تخریب و ساخت‌وساز انجام می‌شود و پس از آن موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ مطرح می‌شود؛ در حالی که هدف اصلی باید جلوگیری از وقوع تخلف و حفظ باغ پیش از تخریب باشد.

عضو شورای اسلامی شهر یزد همچنین بر ضرورت فعال شدن شورای صیانت از باغات تأکید کرد و افزود: شورای صیانت از باغات که با هدف حفاظت و جلوگیری از تخریب باغات تشکیل شده است، باید نقش فعال‌تری در این زمینه داشته باشد و جلسات آن به صورت مستمر برگزار شود تا مسائل و موارد مربوط به باغات پیش از تبدیل شدن به تخلف و خسارت غیرقابل جبران، مورد بررسی قرار گیرد.

پارساییان خاطرنشان کرد: افزایش تخریب باغات در یزد یک موضوع صرفاً کالبدی نیست، بلکه مستقیماً با آینده زیست‌محیطی و کیفیت زندگی شهروندان ارتباط دارد و از این رو صیانت از باغات باید به عنوان یک اولویت مدیریت شهری دنبال شود.

وی تأکید کرد: باغات موجود در بافت و محلات شهر، سرمایه‌ای ارزشمند برای یزد محسوب می‌شوند و از بین رفتن آنها به سادگی قابل جبران نیست؛ بنابراین لازم است شهرداری ضمن تقویت نظارت‌های میدانی، سازوکارهای پیشگیرانه را فعال کرده و اجازه ندهد باغات پس از تخریب و ساخت‌وساز، وارد فرآیندهای قانونی رسیدگی به تخلف شوند.