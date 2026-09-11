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۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۶

عزیزی: ۳ خرده‌فروش موادمخدر در شیروان به کمپ ترک اعتیاد منتقل شدند

عزیزی: ۳ خرده‌فروش موادمخدر در شیروان به کمپ ترک اعتیاد منتقل شدند

شیروان- فرمانده انتظامی شهرستان شیروان از شناسایی و برخورد با ۳ خرده‌فروش موادمخدر صنعتی و انتقال آنان به کمپ ترک اعتیاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ سیدسعید عزیزی اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان با همراهی فرمانده پاسگاه خانلق و پس از هماهنگی قضائی، ۳ باب منزل محل فعالیت خرده‌فروشان موادمخدر صنعتی را شناسایی و مورد بازرسی قرار دادند.

وی در ادامه افزود: در این عملیات، ۳ خرده‌فروش موادمخدر شناسایی شدند و با توجه به آسیب‌های اجتماعی ناشی از فعالیت آنان، به کمپ ترک اعتیاد منتقل شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان بر تداوم برخورد با خرده‌فروشان موادمخدر و عوامل ایجادکننده آسیب‌های اجتماعی تأکید کرد و از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6943917

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