به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری پلیس، سرهنگ سیدسعید عزیزی اظهار داشت: مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر شهرستان با همراهی فرمانده پاسگاه خانلق و پس از هماهنگی قضائی، ۳ باب منزل محل فعالیت خردهفروشان موادمخدر صنعتی را شناسایی و مورد بازرسی قرار دادند.
وی در ادامه افزود: در این عملیات، ۳ خردهفروش موادمخدر شناسایی شدند و با توجه به آسیبهای اجتماعی ناشی از فعالیت آنان، به کمپ ترک اعتیاد منتقل شدند.
فرمانده انتظامی شهرستان شیروان بر تداوم برخورد با خردهفروشان موادمخدر و عوامل ایجادکننده آسیبهای اجتماعی تأکید کرد و از شهروندان خواست موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.
نظر شما