به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فتحیانراسخ ظهر شنبه در آیین افتتاح هتل سه ستاره درگزین که با حضور نماینده مردم شهرستانهای رزن و درگزین در مجلس شورای اسلامی، معاون امور عمرانی استاندار همدان، مدیران کل دستگاههای اجرایی و مسئولان محلی برگزار شد، اظهار کرد: این هتل با ظرفیت کلی ۳۰ اتاق اقامتی احداث شده است که در فاز نخست ۱۰ اتاق آن با هدف پاسخگویی به نیازهای اقامتی گردشگران و مسافران به بهرهبرداری رسید.
وی با اشاره به جامعیت خدمات این هتل افزود: علاوه بر واحدهای اقامتی بخشهای جانبی این مجموعه شامل تالار، سالن پذیرایی و سایر خدمات رفاهی نیز تکمیل و آماده ارائه خدمات است تا زنجیره میزبانی از گردشگران در این شهر تکمیل شود.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای رزن و درگزین توسعه زیرساختهای اقامتی را یکی از ارکان اصلی ماندگاری گردشگر دانست و تصریح کرد: بهرهمندی از جاذبههای تاریخی، فرهنگی و طبیعی شرط لازم رونق گردشگری است اما شرط کافی آن فراهم بودن زیرساختهایی است که امکان اقامت طولانیمدت مسافران را فراهم کند.
وی توسعه صنایعدستی را مکمل این حوزه برشمرد و خاطرنشان کرد: با توجه به ظرفیتهای متنوع منطقه در کنار توسعه اماکن اقامتی پروژههای دیگری همچون احداث بازارچه دائمی صنایعدستی نیز در شهر قروه درگزین در دستور کار قرار دارد تا زنجیره گردشگری از مرحله اقامت و پذیرایی تا عرضه محصولات بومی و سنتی منطقه به شکلی منسجم تکمیل شود.
فتحیان راسخ در پایان تاکید کرد: بهرهبرداری از این هتل سه ستاره ظرفیت جدیدی برای قروه درگزین ایجاد کرده است که میتواند پتانسیلهای فرهنگی و طبیعی منطقه را به فرصتهای اقتصادی پایدار برای جوامع محلی تبدیل کند.
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