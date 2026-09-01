به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد ظهر سهشنبه در هفتاد و یکمین نشست مشترک ستاد مرکزی هماهنگی خدمات سفر کشور که با حضور سیدرضا صالحی امیری، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، با اشاره به اهمیت مدیریت سفر در اصفهان اظهار کرد: گردشگری به عنوان یکی از اولویتهای اصلی استان در نظر گرفته شده و برنامهریزیهای متعددی برای ارتقای خدمات سفر و افزایش رضایتمندی گردشگران انجام شده است.
وی با اشاره به رویکرد توسعهای استان در قالب اولویتهای سهگانه به علاوه یک افزود: گردشگری، هوش مصنوعی و انرژیهای نو سه محور اصلی این رویکرد هستند و بسته فرهنگی خانواده نیز به عنوان محور مکمل در نظر گرفته شده است.
استاندار اصفهان با بیان اینکه مدیریت راهها و ترافیک در زمان ورود گردشگران به استان از حساسیت ویژهای برخوردار است، تصریح کرد: تلاش مجموعه مدیریت استان بر این است که مشکلات حوزه حملونقل و ترافیک، شیرینی و حلاوت سفر هموطنانی را که اصفهان را به عنوان مقصد گردشگری انتخاب میکنند، تحت تأثیر قرار ندهد.
جمالینژاد ادامه داد: افزایش حضور گردشگران و فعال شدن ظرفیتهای اقامتی استان از جمله نتایج برنامههای اجراشده در حوزه گردشگری است و در حال حاضر ضریب اشغال هتلهای اصفهان افزایش یافته و ظرفیتهای اقامتی استان نیز با همکاری دستگاههای متولی فعال است.
وی همچنین با اشاره به نقش شرایط محیطی در افزایش ماندگاری گردشگران گفت: جریان آب در زایندهرود طی ماههای اخیر در افزایش ماندگاری مسافر و جذابیت مقصد گردشگری اصفهان تأثیرگذار بوده است.
۹۰ نقطه جدید برای استراحت موقت مسافران در اصفهان ایجاد میشود
استاندار اصفهان یکی از محورهای مهم مدیریت خدمات سفر را توسعه زیرساختهای موقت و پشتیبانی از مسافران عنوان کرد و گفت: فعالسازی ستاد تسهیل سفر، ایجاد و راهاندازی کمپهای جدید، مدیریت توزیع سوخت و توسعه استراحتگاههای موقت از جمله اقداماتی است که در استان دنبال شده است.
وی افزود: در حوزه استراحتگاههای موقت، ۹۰ نقطه جدید در حال اضافه شدن است تا در زمان افزایش حجم سفر، امکان مدیریت بهتر جریان ورود و اقامت مسافران فراهم شود.
جمالینژاد با اشاره به ضرورت تأمین سوخت مورد نیاز مسافران اظهار کرد: مدیریت استان تلاش کرده است تا در زمان اوج سفر با مشکل کمبود یا نبود بنزین مواجه نشویم و این موضوع به صورت شبانهروزی در حال پیگیری است.
وی همچنین بر ضرورت مدیریت شرایط حملونقل در زمان محدودیتهای احتمالی تأکید کرد و گفت: افزایش ظرفیت حملونقل ریلی و هوایی در کنار مدیریت سفرهای جادهای از موضوعاتی است که باید در برنامهریزی خدمات سفر مورد توجه قرار گیرد.
استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت نظارت بر ارائه خدمات به گردشگران افزود: بازدیدهای نظارتی و سازوکارهای ارتباطی برای دریافت گزارشها و رسیدگی به مشکلات مسافران در استان عملیاتی شده است.
توسعه گردشگری سلامت، خوراک و نجوم در اصفهان
جمالینژاد با تأکید بر ضرورت خروج گردشگری اصفهان از تمرکز صرف بر ظرفیتهای تاریخی و فرهنگی گفت: یکی از رویکردهای اصلی استان، تنوعبخشی به محصولات گردشگری و توسعه گونههای جدید گردشگری است.
وی ادامه داد: در کنار گردشگری تاریخی و فرهنگی که اصفهان در سطح ملی و بینالمللی با آن شناخته میشود، گردشگری سلامت، گردشگری خوراک و گردشگری نجوم نیز در حال فعال شدن است.
استاندار اصفهان با اشاره به ظرفیتهای طبیعی و جغرافیایی استان اظهار کرد: در حوزه گردشگری نجوم، ظرفیتهایی برای رصد ستارگان و مشاهده بارشهای شهابی مورد توجه قرار گرفته و تلاش میشود این ظرفیتها به بخشی از سبد گردشگری اصفهان تبدیل شود.
وی افزود: معرفی روستاهای دارای ظرفیت گردشگری در سطح جهانی و توجه به ظرفیتهای کمترشناختهشده استان نیز دنبال میشود و در همین چارچوب، معرفی لایههای پنهان گردشگری اصفهان در دستور کار قرار گرفته است.
جمالینژاد همچنین از توجه به ظرفیتهای تاریخی دورههای مختلف خبر داد و گفت: ظرفیتهایی مانند دولتخانه صفوی و میراث دوره سلجوقی در برنامه معرفی و توسعه گردشگری استان قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به راهاندازی میزهای تخصصی گردشگری در استان تصریح کرد: برای گونههای مختلف گردشگری میزهای تخصصی ایجاد شده است تا فعالان، کارشناسان و علاقهمندان این حوزه بتوانند دیدگاهها و طرحهای ابتکاری خود را ارائه کنند.
اجرای طرحهای جدید برای تحریک تقاضای سفر
استاندار اصفهان با اشاره به برنامههای استان برای افزایش تقاضای سفر در دورههای کمرونق گردشگری اظهار کرد: طرحهایی برای تحریک
تقاضای سفر اجرا شده که از جمله آنها میتوان به طرح نصف جهان با نصف بهار، ارائه سفرکارت اصفهان، دیباکارت و بستههای تشویقی سفر اشاره کرد.
وی افزود: در دورههایی که میزان ورود گردشگر کاهش پیدا میکند، بستههای تشویقی و سیاستهای قیمتی برای افزایش تقاضای سفر مورد استفاده قرار میگیرد.
جمالینژاد همچنین از اجرای برنامههای تبلیغاتی برای معرفی ظرفیتهای گردشگری اصفهان در دیگر شهرهای کشور خبر داد و گفت: ظرفیتها و داشتههای گردشگری اصفهان در شهرهای بزرگ و کلانشهرهای کشور معرفی شده تا بازار گردشگری داخلی استان تقویت شود.
وی توسعه بازارهای بینالمللی را دیگر محور برنامههای گردشگری اصفهان دانست و افزود: سال گذشته اپراتورهای گردشگری به اصفهان دعوت شدند و امسال نیز این برنامه در حال تکرار است.
استاندار اصفهان ادامه داد: بازارهای منطقهای از جمله چین، روسیه و کشورهای همسایه نیز همچنان مورد توجه هستند و برای فعالان گردشگری کشورهای هدف، از جمله بصره عراق، تورهای گردشگری و برنامههای ارتباطی پیشبینی شده است.
جمالینژاد با تأکید بر نقش دیپلماسی گردشگری در توسعه بازارهای بینالمللی اصفهان گفت: میزبانی رویدادهای بینالمللی میتواند جایگاه اصفهان را در بازارهای هدف ارتقا دهد و استان در این زمینه برنامههای مختلفی را دنبال میکند.
وی از برگزاری سینماتور و برنامههای مرتبط با سینمای گردشگری به عنوان یکی از اقدامات انجامشده نام برد و گفت: فستیوال بینالمللی با حضور نمایندگان ۶۸ کشور برای آذرماه پیشبینی شده است.
استاندار اصفهان همچنین از برنامهریزی برای برگزاری نشستهای تخصصی گردشگری کشورهای عضو اکو و کشورهای جنوب شرق آسیا و اقیانوسیه خبر داد و بر فعالتر شدن ظرفیت نمایشگاه بینالمللی اصفهان و رویدادهای نوین گردشگری تأکید کرد.
وی افزود: رویدادهایی مانند جشنواره شیخ بهایی و سایر رویدادهای نوین میتوانند در توسعه گردشگری شهری و افزایش تقاضای سفر نقش داشته باشند.
توسعه گردشگری شهری و کارگاهگردی در دستور کار اصفهان
جمالینژاد با اشاره به سیاستهای دولت در زمینه توسعه گردشگری شهری گفت: توسعه گردشگری شهری و محلهمحوری از سیاستهای مورد تأکید است و اصفهان نیز در این زمینه برنامههایی را دنبال میکند.
وی اجرای طرح کارگاهگردی در حوزه صنایع دستی را از دیگر برنامههای استان دانست و اظهار کرد: اتصال ظرفیت صنایع دستی به جریان گردشگری میتواند به افزایش مدت حضور گردشگران و ایجاد ارزش اقتصادی بیشتر برای جوامع محلی کمک کند.
استاندار اصفهان همچنین از برنامهریزی برای مدیریت جریان سفر در شرایط محدودیتهای حملونقل خبر داد و گفت: استمرار و توسعه قطارهای گردشگری در اصفهان نیز دنبال شده است.
وی توسعه زیرساختهای گردشگری را یکی دیگر از محورهای برنامه استان عنوان کرد و افزود: در ماههای اخیر چندین پروژه اقامتی افتتاح شده و برای افتتاح پنج تا شش مجموعه دیگر نیز برنامهریزی شده است.
جمالینژاد همچنین از طراحی و پیگیری بستههای گردشگری برای جوانان خبر داد و گفت: مجموعه اقدامات انجامشده در حوزه گردشگری استان، نتایج و دستاوردهای متعددی به همراه داشته است.
وی افزایش طول اقامت گردشگران، ارتقای ضریب اشغال مراکز اقامتی و افزایش ماندگاری گردشگران در شهر را از جمله نتایج این اقدامات برشمرد و افزود: پویایی اجتماعی، احیای برند گردشگری اصفهان و افزایش سطح بازار گردشگری استان نیز از دیگر دستاوردهای این برنامهها بوده است.
استاندار اصفهان در پایان با اشاره به شرایط دشوار ایجادشده برای استان در مقاطع مختلف اظهار کرد: اصفهان با وجود آسیبهایی که در جریان تهاجم رژیم صهیونیستی به خاک ایران و همچنین برخی ناآرامیها متحمل شد، متوقف نشد و فعالیتهای استان ادامه پیدا کرد.
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