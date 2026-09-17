انفجار ساختمان مسکونی در جنوب تهران؛ اعلام علت حادثه

جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: ساعت ۲:۴۷ بامداد، وقوع حادثه در یک ساختمان مسکونی در محله فلاح، خیابان شهسوار، به سامانه آتشنشانی اعلام شد و بلافاصله دو ایستگاه آتشنشانی به محل حادثه اعزام شدند.
وی افزود: آتشنشانان در مدت سه دقیقه به محل حادثه رسیدند و مشاهده کردند که در طبقه اول یک ساختمان پنجطبقه، در یک واحد مسکونی حدود ۷۰ متری انفجاری رخ داده و این انفجار منجر به آتشسوزی در همان واحد شده است.
ملکی ادامه داد: در اثر شدت انفجار، بخشی از دیوارهای همان واحد و دو واحد کناری تخریب شده بود. همچنین ساختمان مجاور که یکی از واحدهای آن به این ساختمان چسبیده بود، در اثر موج انفجار دچار خسارت شد و بخشی از دیوارهای آن آسیب دید. شیشهها، درها و پنجرههای این ساختمان نیز شکسته بود.
سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران تصریح کرد: آتشنشانان بلافاصله عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و آتش را خاموش کردند. در زمان وقوع حادثه ۱۲ نفر در ساختمان حضور داشتند که با احتیاط از ساختمان خارج شدند و خوشبختانه هیچیک از آنها دچار آسیب نشدند.
وی گفت: یک مرد ۲۴ ساله که در همان واحد ۷۰ متری حضور داشت، بر اثر این حادثه دچار سوختگی و مصدومیت شده بود که آتشنشانان وی را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.
ملکی افزود: عملیات آتشنشانان ساعت ۳:۲۷ بامداد به پایان رسید و محل حادثه برای بررسیهای بیشتر به عوامل انتظامی تحویل داده شد.
وی در پایان خاطر نشان کرد: با حضور کارشناسان آتشنشانی و انجام بررسیهای لازم مشخص شد که نشت گاز شهری از یکی از وسایل گازسوز و رسیدن شعله یا جرقه به گاز نشتکرده، علت وقوع این حادثه بوده است.
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