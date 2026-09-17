افت نزدیک به یک درصدی نفت برنت؛ قیمت به ۱۰۴ دلار رسید

به گزارش خبرگزاری مهر و بر اساس داده‌های تحلیلی «اویل‌پرایس» (OilPrice)، قیمت هر بشکه نفت خام برنت در معاملات قرارداد نوامبر با کاهش ۰.۹۵ درصدی به ۱۰۴.۸۲ دلار رسید.

طبق داده‌های ثبت‌شده در ساعت ۰۱:۱۶ بامداد به وقت CDT (منطقه زمانی مرکزی آمریکا) در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، قیمت نفت خام برنت (Brent Crude) برای قرارداد تحویل نوامبر با روندی نزولی مواجه شده و با ۰.۹۵ درصد کاهش، در سطح ۱۰۴.۸۲ دلار در هر بشکه معامله می‌شود.

بررسی نمودار یک هفته اخیر (۱W) نشان‌دهنده نوسانات شدید قیمتی در بازار انرژی است. قیمت نفت برنت در این بازه زمانی تا محدوده ۱۱۰ دلار صعود کرده بود، اما در روزهای منتهی به ۱۷ سپتامبر، روندی نزولی را در پیش گرفته و از سقف‌های بالای ۱۰۸ دلار به سمت کف قیمتی هفته در محدوده ۱۰۲ دلار حرکت کرده است.

این افت قیمت در حالی رخ می‌دهد که فعالان بازار با توجه به نوسانات اخیر، در حال ارزیابی وضعیت عرضه و تقاضا و همچنین سیگنال‌های تکنیکال (فنی) بازار هستند. کاهش نزدیک به یک درصدی امروز، فشار فروش را در معاملات آتی نفت خام نشان می‌دهد.