فرصت جدید ثبت نام در رشته های بدون آزمون کاردانی به کارشناسی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، «ثبت نام متقاضیان جدید» و «ویرایش برای متقاضیان ثبت نام کرده» همراه با اصلاحات جدید مربوط به دفترچه راهنمای ثبت نام، انتخاب رشته و پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۴۰۵ ایجاد شد.

الف) ثبت نام و انتخاب رشته متقاضیان جدید

منحصراً متقاضیان جدید مجموعه های ثبت نامی با شیوه پذیرش «صرفا براساس سوابق تحصیلی» (معدل مقطع کاردانی) که در مهلت مرحله اول (۲۴ خردادماه تا ۵ تیرماه سال ۱۴۰۵) اقدام به ثبت نام نکرده اند، می توانند ضمن توجه به موارد زیر از امروز دوشنبه ۱۶ شهریور تا شنبه ۲۱ شهریور نسبت به ثبت نام و انتخاب رشته در یک مجموعه ثبت نامی با شیوه پذیرش «صرفاً براساس سوابق تحصیلی» اقدام کنند.

۱- در این مرحله، ثبت نام جدید در تمامی مجموعه های ثبت نامی با شیوه پذیرش «صرفاً براساس سوابق تحصیلی» امکانپذیر است، امّا ثبت نام در مجموعههای ثبت نامی با شیوه پذیرش «با آزمون» امکانپذیر نیست (جداول شماره ۲ و ۳ در صفحه ۳ دفترچه راهنما).

توجه: برای ثبت نام در مجموعه های ثبت نامی گروه «علوم پزشکی»، رعایت تناسب رشته گرایش تحصیلی مقطع کاردانی متقاضی، با رشته گرایش های فارغ التحصیلی مجاز به ثبت نام مجموعه ثبت نامی مورد تقاضا، الزامی است (بند ۸ در صفحه ۴ دفترچه راهنما).

۲- ضروری است دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته منتشره به تاریخ ۲۴ خردادماه سال ۱۴۰۵ واقع در بخش «کاردانی به کارشناسی» تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور شامل شرایط «عمومی و اختصاصی»، «مقررات وظیفه عمومی»، «اتباع غیرایرانی»، «سهمیه» و ... با دقّت مطالعه شود.

۳- ضروری است تغییرات و اصلاحات «دفترچه راهنمای ثبت نام و انتخاب رشته» مندرج در اطلاعیه های اصلاحی اوّل و دوم دفترچه راهنما، منتشره به تاریخ های ۳۰ خردادماه و یکم تیرماه سال ۱۴۰۵ واقع در بخش «کاردانی به کارشناسی» وبگاه سازمان سنجش و همچنین تغییرات و اصلاحات جدید مندرج در بندهای پ، ت، ث و ج این اطلاعیه با دقّت مطالعه شود.

۴- پیش از ثبت نام و انتخاب رشته، مدارک و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری و آماده شود (صفحه ۲۸ دفترچه راهنما).

۵- با استفاده کارت بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آن فعال است، به وبگاه سازمان سنجش مراجعه و نسبت به خرید «سریال ثبت نام پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته» و در صورت نیاز «سریال علاقمندی گزینش رشته های غیرانتفاعی پذیرش کاردانی به کارشناسی ناپیوسته» اقدام شود (صفحه ۲۹ دفترچه راهنما).

توجه: متقاضیان علاقمند به پذیرش در رشته محل های دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی (دوره های «غیرانتفاعی» و «مجازی غیرانتفاعی)»، پس از اطمینان از وجود این رشته محل ها در مجموعه ثبت نامی مورد تقاضا، لازم است مطابق دستورالعمل صفحه ۲۹ دفترچه راهنما، در صورت لزوم نسبت به پرداخت هزینه علاقمندی به این رشته ها اقدام کنند.

۶- برای ثبت نام به بخش «کاردانی به کارشناسی» در تارنمای سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org مراجعه شود (توضیحات در صفحه ۳۲ دفترچه راهنما).

۷- به متقاضیان تأکید می شود در درج اطلاعات ثبت نامی دقت کنند؛ در صورت پذیرفته شدن متقاضی و مشاهده هرگونه مغایرت در موارد ثبت شده در سامانه ثبت نام با مدارک متقاضی، به ویژه معدل فارغ التحصیلی مقطع کاردانی، مطابق مقررات و ضوابط برخورد خواهد شد.

ب) ویرایش انتخاب رشته و اصلاح عنوان رشته تحصیلی، مؤسسه محل اخذ مدرک تحصیلی، سال و ماه اخذ مدرک تحصیلی، معدل فارغالتحصیلی، وضعیت اشتغال، استان بومی، علاقمندی به گزینش در رشته های غیرانتفاعی برای متقاضیانی که در مرحله اوّل ثبت نام کرده اند

تمامی متقاضیانی که پیشتر در مرحله اول (۲۴ خردادماه تا ۵ تیرماه سال ۱۴۰۵) ثبت نام کرده اند (اعم از مجموعه های با شیوه پذیرش «باآزمون» یا «صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی») می توانند ضمن توجه به اطلاعات دفترچه راهنما، اطلاعیه های اصلاحی اوّل و دوم و همچنین اصلاحات مندرج در بندهای پ، ت، ث و ج این اطلاعیه، از امروز دوشنبه ۱۶ شهریور تا روز شنبه ۲۱ شهریور نسبت به ویرایش فهرست رشته محل های انتخابی و اصلاح موارد فوق اقدام کنند.

توجه: متقاضیان ثبت نام کرده در مجموعه های ثبت نامی با شیوه «صرفاً براساس سوابق تحصیلی» لازم است در ثبت مقدار صحیح معدل فارغ التحصیلی مقطع کاردانی خود دقّت کنند. (تبصره های ۱ و ۲ مندرج در صفحه ۳۱ دفترچه راهنما).

پ) رشته محل های جدید در سایت سازمان سنجش آموزش کشور درج شده است.