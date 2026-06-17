پوستر سریال «کوری» رونمایی شد؛ اکران آنلاین «مردی که اسب شد»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی پلتفرم، سریال «کوری» به کارگردانی سجاد پهلوان‌زاده، تهیه‌کنندگی کاظم دانشی و نویسندگی امیر ابیلی از جمعه ۲۹ خرداد ۱۴۰۵ هر هفته ۱۲ ظهر در فیلم نت منتشر می‌شود.



مریلا زارعی، امیر جعفری، سارا بهرامی، امیر نوروزی و محسن قصابیان، با هنرمندی عباس جمشیدی، شهرام قائدی،‌ و پرویز فلاحی پور، با معرفی سحر لطفی، وحید منتظری، حدیث میرامینی، مجید نوروزی، ستایش دهقان، پویا نوروزی، غزاله اکرمی، جلال محبی و محمد اشکان‌فر و با حضور سید علی صالحی، عرفان ناصری، یسنا میرطهماسب، مریم کاویانی بازیگران این اثر هستند.

فهرست عوامل سریال «کوری» بدین شرح است: مدیر فیلمبرداری: سعید براتی، تدوین: خشایار موحدیان، الاهه ایزدی، موسیقی: حسام ناصری، مجری طرح و مدیرتولید: مینا سنگ‌سفیدی، طراح صحنه: امیر زاغری، طراح گریم: محمود دهقانی، مدیر صدابرداری: مهدی ابراهیم‌زاده، صداگذاری و ترکیب صدا: مهرشاد ملکوتی،محمد مهدی جواهری زاده، طراح لباس: زهرا صمدی، سرپرست گروه کارگردانی و برنامه ریزی: راما هاشمی، بازیگردان: علی صلاحی، مدیران تدارکات: امیر جعفری، اکبر مهری، طراح جلوه های ویژه بصری: امین پهلوان‌زاده، طراح جلوه های ویژه میدانی: آرش آقابیک، طراح بدلکاری: امیرحسین خنجری، منشی صحنه: گل کوشان، عکس: مجید طالبی، اصلاح رنگ و نور: فائزه نظیری، فیلم پشت صحنه: رضا رشیدی‌فر، طراح پوستر: شان‌امینی، طراح لوگو: احسان حسینی.

«مردی که اسب شد» پس از سال‌ها به اکران آنلاین می‌آید

فیلم سینمایی «مردی که اسب شد» از یکشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ ساعت ۱۸ به طور اختصاصی در بخش سینما آنلاین این پلتفرم اکران می شود.

نویسنده و کارگردان: امیرحسین ثقفی، مدیر فیلمبرداری: امین جعفری، مجری طرح و تهیه کننده: علی اکبر ثقفی، تدوین: مستانه مهاجر، طراح صحنه و لباس: شراره سروش، طراح چهره پردازی: محمد رضا قومی، صدابردارهمزمان: محمد حبیبی، صداگذار: بهمن اردلان، جلوه های های ویژه میدانی: حمید رسولیان، محمد رسول زاده، مدیر تولید: علیرضا احمدی کیا برخی از عوامل این فیلم هستند.

بازیگران «مردی که اسب شد» محمود نظرعلیان، زنده یاد لوون هفتوان، مزدک میرعابدینی، ملیسا ذاکری، احمد محمدی، میثم غنی زاده، بهمن صادق حسنی هستند.

«مردی که اسب شد» در مدت زمان ۱۱۲ دقیقه در سال ۱۳۹۳ تولید شده است. این فیلم در زمان تولید در سینماهای «هنروتجربه» اکران شد و توانست نظر منتقدان را به خود جلب کند. همچنین تندیس ویژه فیلم بخش «هنر و تجربه» در سی‌وسومین جشنواره فیلم فجر به امیرحسین ثقفی برای «مردی که اسب شد» اهدا شد.

در خلاصه داستان «مردی که اسب شد» آمده است: من دیگر نمی توانستم بدون گاری راه بروم یا بایستم. اسب دیگر نمی توانست بدون گاری بایستد یا راه برود. من دیگر نمی توانستم … اسب … من … اسب …

برای تماشای این فیلم خرید بلیت سینما آنلاین کافی است.