قدردانی سخنگوی دولت از سیمبانان تهران در روز جهانی سیمبان

به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت چهاردهم، روز یکشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۵ با حضور در مراسم روز جهانی سیمبان در شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ، ضمن گرامیداشت «روز جهانی سیمبان»، از مرکز پایش و رصدخانه (دیسپاچینگ) برق و انرژی و همچنین ناوگان خودرویی و لجستیک این شرکت بازدید کرد.
این مراسم با حضور مقامات ارشد این حوزه از جمله مصطفی رجبی مشهدی (معاون امور برق و انرژی وزارت نیرو و سخنگوی صنعت برق)، محمد الهداد (سرپرست توانیر) و کامبیز ناظریان (مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ) برگزار شد.
مهاجرانی در این مراسم با تأکید بر اهمیت حیاتی انرژی در کشور، اظهار داشت: علیرغم وقوع بیش از ۲۰۰۰ حمله به زیرساختهای آب و برق، خدماترسانی به مردم بدون وقفه ادامه یافته است.
وی این پایداری را مرهون دانش بومی و تلاش شبانهروزی کارکنان صنعت برق دانست.
تداوم خدمترسانی در سایه خنثیسازی بیش از ۲۰۰۰ حمله به زیرساختها
فاطمه مهاجرانی در جمع مدیران و کارکنان این مجموعه، هدف از حضور خود را تقدیر از سیمبانان عزیزی عنوان کرد که این روز به نام آنها مزین شده است.
وی با تشبیه آب و برق به کالاهای ضروری و اساسی مانند هوا که فقدانشان به شدت احساس میشود، اظهار داشت: به لطف خداوند و با تلاشی که همه زحمتکشان صنعت آب و برق انجام دادند، علیرغم بیش از ۲۰۰۰ حملهای که صورت گرفت و در بسیاری از مواقع زیرساختها با حجمهای متفاوتی آسیب میدیدند، مردم شاهد برقراری مداوم خدمات بودند.
اتکا به دانش بومی و جلوگیری از خاموشی خانههای مردم در شرایط جنگی
سخنگوی دولت این دستاورد بزرگ را ناشی از دانش بومی موجود در کشور و حضور دلاورانه نیروهای متخصص دانست و تصریح کرد: این موفقیت ناشی از وجود عزیزانی است که پای کار ایستادند و اجازه ندادند چراغ خانههای مردم خاموش شود یا تامین آب به عنوان یک زیرساخت اساسی زندگی دچار مشکل گردد.
وی با اشاره به شرایط سخت و تلاش کارکنان این صنعت در زمان جنگ، تاکید کرد که این نیروها با فداکاری، چراغ خانههای مردم را روشن نگه داشتند و به هیچ روشی نمیتوان زحمات آنان را به طور کامل جبران و از آنها تشکر کرد.
اقتدار ایران، ثمره انجام وظیفه صادقانه و انتقال پیام تقدیر مردم
مهاجرانی در ادامه سخنان خود، حامل پیام تشکر مردم و دولت به کارکنان صنعت برق بود و گفت: وظیفه داشتم به نمایندگی از مردم و دولت خدمت برسم و تشکر کنم؛ چرا که مردم بارها این پیام قدردانی را به من منتقل کردهاند تا به خاطر برقراری مداوم خدمات، یک خداقوت جانانه به شما بگویم. خوشحالیم که شما هستید و امیدوارم خداوند چراغ دل این عزیزان را روشن بدارد.
سخنگوی دولت چهاردهم در پایان سخنان خود، اقتدار امروز ایران را نتیجه مسئولیتپذیری آحاد جامعه دانست و خاطرنشان کرد: اقتدار امروز ایران ما به این دلیل است که هر کسی وظیفه خود را به نحوی انجام میدهد که گویی هیچ کاری از آن مهمتر ندارد. به همین دلیل است که واقعاً همه در کنار هم هستیم. امیدواریم اقتدار کشورمان همچنان حفظ شود و شاهد ایرانی آبادتر باشیم.
