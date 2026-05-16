ثبت جهانی مسجد جامع و امام(ره) سمنان؛ اعتبارات تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمیمیان صبح شنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه در فرمانداری سمنان درباره تنظیم بازار بیان کرد: افزایش قیمت برخی کالاها پس از جنگ اخیر امریکایی-صهیونی به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

وی افزود: نظارت‌ها و بازرسی‌های میدانی در سطح بازار افزایش یافته و با هرگونه گران‌فروشی، احتکار و سوءاستفاده احتمالی برخورد قانونی و قاطع صورت خواهد گرفت و در همین راستا نیز تعدادی از واحدهای متخلف پلمب شده‌اند.

فرماندار سمنان در بخش دیگری از سخنان خود به مطالبه مردمی درباره سد معبر برخی اصناف اشاره کرد و گفت: به واحدهای صنفی متخلف به‌ویژه در خیابان امام(ره) تذکر داده خواهد شد و در صورت بی‌توجهی، برخورد قانونی و پلمب در دستور کار قرار می‌گیرد.

صمیمیان با اشاره به سفر هفته قبل وزیر راه و شهرسازی به سمنان اظهار داشت: در این سفر، یک‌هزار و ۷۵۰ واحد نهضت ملی مسکن در قالب پروژه‌های حمایتی و جوانی جمعیت افتتاح و تحویل متقاضیان شد و همچنین پل زیرگذر روستاهای جنوب سمنان نیز به بهره‌برداری رسید که نقش مهمی در ارتقای ایمنی تردد، تسهیل دسترسی و توسعه زیرساخت‌های مناطق جنوبی شهرستان خواهد داشت.

صمیمیان ادامه داد: با حضور وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، موضوع تعیین تکلیف کاروانسرای تاریخی شاه‌عباسی سمنان با جدیت در دستور کار قرار گرفت تا این مجموعه ارزشمند تاریخی پس از سال‌ها بلاتکلیفی، آزادسازی، ساماندهی و برای جذب سرمایه‌گذار و بهره‌برداری مناسب در حوزه گردشگری و فرهنگی آماده شود.

وی اضافه کرد: بازارچه صنایع‌دستی جنب اتاق بازرگانی که بیش از ۱۰ سال با حدود ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی متوقف مانده بود، با پیگیری‌های استاندار سمنان و دستور وزیر میراث فرهنگی، از طریق مولدسازی تکمیل و به بهره‌برداری خواهد رسید.

فرماندار سمنان گفت: برای ثبت جهانی مسجد جامع و مسجد امام(ره) نیز اعتبارات لازم تخصیص یافته و اقدامات مربوط در دست پیگیری است از سوی دیگر کاروانسرای سنگی و آجری آهوان نیز با حضور وزیر میراث فرهنگی و پیگیری‌های استاندار و نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، در مسیر ثبت، بهسازی و بهره‌برداری مناسب قرار گرفته است.