به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فرحبخش، با اشاره به وجود حدود ۶ هزار مدرسه در استان کرمان اظهار کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی، بخش عمده مدارس استان در زمان ثبتنام هیچ وجهی از خانوادهها دریافت نکردهاند و حدود ۸۵ تا ۹۰ درصد مدارس استان این موضوع را رعایت کردهاند.
وی افزود: البته مواردی نیز وجود داشته که برخی مدیران در این زمینه ضوابط را رعایت نکردهاند و پروندههایی برای بررسی تشکیل شده است، ما منکر وجود تخلف نیستیم و بر روند ثبتنام مدارس نظارت داریم، اما باید با موضوع منصفانه و بر اساس آمار و واقعیتهای موجود برخورد شود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان با بیان اینکه مدارس برای اداره امور خود با هزینههای مختلفی مواجه هستند، تصریح کرد: وجود هزینه در مدارس به معنای مجاز بودن دریافت وجه اجباری هنگام ثبتنام نیست و مدیران مدارس باید از مسیرهای قانونی، از جمله ظرفیت انجمن اولیا و مربیان، برای جلب مشارکت خانوادهها اقدام کنند.
فرحبخش، خاطرنشان کرد: نباید مدیرانی که برای اداره بهتر مدرسه و حل مشکلات دانشآموزان تلاش میکنند، با برخوردهای نادرست دچار ناامیدی شوند، در عین حال هرجا وجهی به صورت اجباری و برخلاف ضوابط از خانوادهها دریافت شده باشد، موضوع باید بررسی و با آن برخورد شود.
وی با اشاره به افزایش شهریه مدارس غیردولتی گفت: افزایش قابل توجه شهریه مدارس غیردولتی موجب شده است بخشی از خانوادهها امکان ادامه تحصیل فرزندان خود در این مدارس را نداشته باشند و به سمت مدارس دولتی سوق پیدا کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: افزایش تعداد دانشآموزان در مدارس دولتی، در شرایطی که برخی مدارس با محدودیت فضای آموزشی و کلاسهای پرجمعیت مواجه هستند، چالشهای جدیدی را برای مدیران مدارس ایجاد کرده است.
فرح بخش، با اشاره به نمونهای از این وضعیت در شهرستان بم اظهار کرد: در یکی از مدارس دولتی، تعداد دانشآموزان یک کلاس از ۱۷ نفر در سال گذشته به حدود ۵۰ نفر رسیده است که نشاندهنده فشار ناشی از جابهجایی دانشآموزان از مدارس غیردولتی به دولتی است.
وی با تأکید بر ضرورت حمایت از خانوادهها گفت: همه افراد و دستگاههای مؤثر در حوزه آموزش و پرورش باید کمک کنند تا هزینههای آموزشی از سبد خانوار کاهش یابد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان گفت: بخشی از این حمایت میتواند از طریق تأمین سرانه دانشآموزی، کمک به تأمین نوشت افزار دانشآموزان نیازمند و حمایت از هزینههای تحصیلی خانوادههای کمبرخوردار انجام شود.
فرح بخش، گفت: هدف آموزش و پرورش، فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل همه دانشآموزان است و در این مسیر، هم نظارت بر رعایت حقوق خانوادهها و هم حمایت از مدارس و مدیرانی که برای ارتقای کیفیت آموزشی تلاش میکنند، باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
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