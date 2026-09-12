۴۹۵۵ واحد مسکن مددجویان بهزیستی در آستانه واگذاری قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود حسین‌آبادی سرپرست معاونت تأمین و توسعه مسکن سازمان بهزیستی کشور، درباره برنامه سازمان بهزیستی برای تعیین تکلیف مسکن مددجویان و پوشش حوزه مسکن افراد تحت پوشش، گفت: در بحث مسکن مددجویان، اعم از معلولان و نیازمندان تحت پوشش، برنامه‌های مختلفی در حال اجراست. بخشی از این افراد در سامانه نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند و سازمان در تلاش است تا واگذاری واحدهای آماده و در شرف تکمیل را تا پایان سال در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن و مصوبات بیست‌وسومین جلسه شورای عالی مسکن، تسریع کند.

وی افزود: در بیست‌وسومین جلسه شورای عالی مسکن که در سال ۱۴۰۴ برگزار شد، مصوباتی برای تسریع در اجرای پروژه‌های نهضت ملی مسکن به تصویب رسید که بر اساس آن، پروژه‌هایی که پیشرفت قابل توجهی دارند، به‌ویژه پروژه‌های با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد، در اولویت قرار گرفته‌اند تا بتوانیم واگذاری‌ها را تسریع کنیم.

سرپرست معاونت تأمین و توسعه مسکن سازمان بهزیستی کشور درباره منابع اعتباری این طرح‌ها گفت: منابع اعتباری این بخش از محل صندوق ملی مسکن و اعتبارات سازمان برنامه و بودجه تأمین می‌شود. بخشی از منابع نیز از محل سهم‌آوری متقاضیان است و دستگاه‌های حمایتی در تأمین و تکمیل اعتبارات مورد نیاز مشارکت می‌کنند.

حسین‌آبادی در پاسخ به پرسشی درباره تعداد واحدهای مسکونی در دست اقدام نیز افزود: باتوجه به اینکه تعداد واحدها متفاوت است، در بخش نهضت ملی مسکن، واحدهایی در قالب خودمالکی و همچنین پروژه‌هایی که توسط بنیاد مسکن یا متولیان دیگر ساخته می‌شوند، وجود دارد؛ این پروژه‌ها از نظر میزان پیشرفت با یکدیگر متفاوت‌اند، اما تلاش این است که تمام واحدهای مسکونی در شرف واگذاری، به‌ویژه واحدهایی که به پایان نازک‌کاری رسیده‌اند یا آماده تحویل هستند، تعیین تکلیف شود.

به گفته وی، در حال حاضر، حدود ۴۴۳۱۵ تخصیص پروژه‌های افراد تحت پوشش سازمان در طرح نهضت اقدام ملی است که بر اساس اطلاعات سامانه‌ها، تعداد ۴۹۵۵ واحد پیشرفت فیزیکی بالای ۹۰ درصد دارند. این واحدها در اولویت دستگاه قرار دارند تا با تجمیع منابع و هم‌افزایی میان سازمان برنامه و بودجه و سازمان بهزیستی، زمینه واگذاری آنها فراهم شود.

سرپرست معاونت تأمین و توسعه مسکن سازمان بهزیستی کشور با اشاره به حمایت این سازمان از مددجویانی که برای خرید مسکن اقدام می‌کنند، گفت: بخشی از حمایت‌های سازمان نیز مربوط به خرید مسکن است. در این بخش، کمک‌هزینه تأمین مسکن به افرادی که اقدام به خرید می‌کنند، پرداخت می‌شود. در حال حاضر، قریب به ۱۱۵۱ واحد آماده دریافت کمک‌هزینه هستند که اسناد و مدارک آنها دریافت شده و در حال تأمین و پرداخت کمک‌هزینه و تحویل آن به مشمولان هستیم.

حسین‌آبادی افزود: این واحدها در مراحل مختلف پیشرفت پروژه قرار دارند و تلاش دولت این است تا روند تکمیل و واگذاری واحدهای مسکونی را تسریع کند. با این حال، تعداد نهایی واحدهایی که در مراحل مختلف قرار دارند، به دلیل افزایش روزانه پیشرفت پروژه‌ها و نزدیک‌شدن آنها به مرحله تکمیل و واگذاری، ثابت نیست.

وی در پاسخ به پرسشی درباره اولویت واگذاری واحدها به گروه‌های خاص، از جمله سرپرستان خانوار و معلولان، گفت: در این زمینه مرزبندی خاصی نداریم و ملاک، پیشرفت پروژه‌ها و میزان تأمین سهم‌آورده متقاضیان است. متقاضی باید متناسب با پیشرفت پروژه، سهم‌آورده خود را تأمین کند. سازمان بهزیستی نیز کمک‌هزینه مربوط به سهم خود را برای تأمین مسکن مددجویان پرداخت می‌کند و این سهم متناسب با پیشرفت پروژه‌ها واریز می‌شود. در حال حاضر، پیمانکارانی که با ادارات کل راه و شهرسازی قرارداد دارند یا در چارچوب تکالیف قانونی خود فعالیت می‌کنند، پروژه‌ها را به پیشرفت‌های بالای ۹۰ درصد رسانده‌اند و برخی از این واحدها آماده تحویل هستند. بنابراین، هر پروژه‌ای که به این مرحله رسیده باشد، می‌تواند در اولویت واگذاری قرار گیرد.

حسین‌آبادی در ادامه به روند واگذاری واحدهای مسکونی واگذارشده به مددجویان پرداخت و گفت: امسال حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی هدف‌گذاری و تلاش می‌شود بیش از سقف تعیین‌شده، واحد آماده واگذاری و تحویل داشته باشیم؛ چراکه از یک‌سو خیرین در حوزه مسکن وارد میدان شده‌اند و از سوی دیگر، مدل‌های جدید تحولی با بهره متدی از ظرفیت شرکای اجتماعی و نهادهای موثر در حوزه مسکن برای تقویت روند تأمین مسکن در نظر گرفته شده است. یکی از این مدل‌ها، تفاهم‌نامه با بنیاد مسکن است. بخشی از این تفاهم‌نامه مربوط به تکمیل پروژه‌ها و بخشی نیز مربوط به پروژه‌هایی است که با توجه به سیاست‌های سازمان، در اولویت تکمیل قرار گرفته‌اند.