به گزارش خبرگزاری مهر، سیدمحسن صادقی روز شنبه در جلسه شورای راهبری تصادفات استان افزود: مباحث این جلسات باید از تحلیل آمار به تصویر دقیق وضعیت، از تصویر به تصمیم، از تصمیم به اجرا و از اجرا به نتیجه برسد و نتیجه مشخص آن، کاهش آمار تصادفات باشد.

وی با بیان اینکه موضوع ایمنی مستقیماً با جان مردم سروکار دارد، اظهار داشت: بر اساس مصوبه هیئت وزیران که سوم خردادماه ۱۴۰۵ ابلاغ شده، بر کاهش کارگروه‌های موازی در این حوزه تأکید شده است و با توجه به تعدد مراجع تصمیم‌گیری، برای ایجاد وحدت رویه و انسجام در مدیریت راه‌ها، کمیسیون ایمنی راه‌ها باید مرجع اصلی مدیریت و برنامه‌ریزی این حوزه باشد.

استاندار زنجان بر فعال شدن کمیته‌های متناظر ایمنی راه‌ها در شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: موضوع تصادفات یک کار فرابخشی است و دستگاه‌های متعددی در آن نقش دارند؛ بنابراین هرگونه ترک فعل یا انجام نشدن بخشی از وظایف می‌تواند تلاش سایر دستگاه‌ها را نیز بی‌اثر کند.

صادقی یکی از مسائل موجود در حوزه تصادفات را نقص، تعارض و فقر داده‌های آماری دانست و گفت: در برخی بخش‌ها داده کافی نداریم، در برخی موارد تعارض آماری وجود دارد و در مواردی نیز با اغراق آماری مواجه هستیم؛ این وضعیت اجازه نمی‌دهد تصمیم‌گیری دقیق و مداخلات هدفمند انجام شود.

استاندار زنجان بیشترین فراوانی فوتی‌های تصادفات را مربوط به موتورسواران با ۱۱ فوتی اعلام کرد و گفت: این موضوع اولویت ما را در این بخش مشخص می‌کند و باید مدیریت دقیق‌تر موتورسیکلت‌سواران، در کنار اقدامات فرهنگی و برنامه‌های هدفمند، دنبال شود.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد تصادفات سهمی از عامل انسانی دارند، اظهار کرد: جهت‌گیری نخست باید به سمت تولید محتوای هدفمند برای توجیه عمومی رانندگان باشد و صداوسیما، رسانه‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها می‌توانند در تأثیرگذاری بر عامل انسانی نقش داشته باشند.

صادقی در عین حال راه و کیفیت آن و همچنین وسیله نقلیه و کیفیت خودرو را از دیگر عوامل مؤثر دانست و افزود: در حوزه کیفیت خودرو، نظارت‌های فنی و معاینه فنی نیز می‌توان اقدامات مؤثری انجام داد. همچنین شرایط جوی، مشخصات صحنه حادثه و عوامل محیطی باید در تحلیل تصادفات مورد توجه قرار گیرد تا سهم دقیق‌تر هر عامل مشخص شود.

وی بر انجام تحلیل مشترک تصادفات فوتی با مشارکت دستگاه‌های اصلی از جمله راهداری، اورژانس، پزشکی قانونی و سایر دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: باید به یک تحلیل مشترک برسیم و با مشخص شدن سهم عوامل مختلف، تمرکز بر بالاترین فراوانی و بیشترین میزان تأثیر قرار گیرد.

استاندار زنجان همچنین خواستار آن شد که میزان اجرای مصوبات جلسات گذشته در ابتدای دستور کار جلسات قرار گیرد و بالاترین مقام دستگاه مسئول برای ارائه گزارش عملکرد حضور داشته باشد.

صادقی با تأکید بر زمان‌بندی مصوبات گفت: برای هر مصوبه باید مشخص شود چه دستگاهی مسئول اجراست، چه میزان اعتبار نیاز دارد و چه زمانی باید به نتیجه برسد تا در جلسه بعد مشخص شود چه میزان از مصوبه اجرا شده و چه میزان باقی مانده است.

وی درباره نقاط حادثه‌خیز استان نیز اظهار کرد: ۴۷ نقطه حادثه‌خیز باید به‌صورت دقیق تعیین تکلیف شود و برای هر نقطه، دستگاه مسئول، اقدام اصلاحی، اعتبار مورد نیاز و منبع تأمین اعتبار مشخص شود تا در جلسات بعد، میزان پیشرفت و نقاط رفع‌شده گزارش شود.

استاندار زنجان بر اختصاص جلسات ویژه به شهرستان‌ها برای بررسی دقیق نقاط حادثه‌خیز تأکید کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود حداقل هشت جلسه به‌صورت ویژه به شهرستان‌ها اختصاص یابد تا مسائل هر شهرستان با فرصت کافی بررسی و برای آنها تصمیم‌گیری شود.

وی همچنین پیگیری پوشش امدادی در محورهای پرتردد، آمادگی آتش‌نشانی، هماهنگی در امدادرسانی به حوادث، به‌ویژه خارج از محدوده ۳۰ کیلومتری شهرها، رفع نقاط حادثه‌خیز، روشنایی معابر درون‌شهری و تکمیل طرح پایش تصویری را از دیگر موضوعات مهم برشمرد.

صادقی با اشاره به نقش بازدارنده سامانه‌های کنترل هوشمند، بر توسعه این سامانه‌ها، بازدیدهای مشترک میدانی، تمرکز بر ساعات و روزهای پرخطر، اجرای برنامه مشخص برای مدیریت خستگی رانندگان و ارتقای آموزش تخصصی تصادفات تأکید کرد.

وی همچنین خواستار تمرکز بر رفتارهای پرخطر و گروه‌های پرخطر و تولید محتوای فرهنگی ایجابی و اثرگذار شد و گفت: فرهنگ‌سازی هدفمند باید به‌گونه‌ای باشد که رعایت مقررات رانندگی به یک رفتار عمومی تبدیل شود.

استاندار زنجان در پایان با تأکید بر اینکه هدف، صرفاً برگزاری جلسات و افزایش تعداد مصوبات نیست، خاطرنشان کرد: هدف اصلی باید کاهش واقعی تصادفات و تلفات باشد و موارد نیازمند هماهنگی بین دستگاهی و تأمین اعتبار نیز باید با مسئول مشخص، زمان‌بندی و پیگیری تا حصول نتیجه دنبال شود.