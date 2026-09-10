به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی صبح پنجشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی کهگیلویه و بویراحمد، با قدردانی از حضور نماینده ولیفقیه در استان، استاندار، نمایندگان مردم در مجلس، ائمه جمعه، فرمانداران، اساتید و هنرمندان، اظهار کرد: در برنامه سفرهای استانی، یکی از جلسات ثابت ما، نشست با مجمع عمومی شورای فرهنگ عمومی استان است و از سخنان اعضای این جلسه استفاده کردیم.
وی با اشاره به رصد عملکرد شوراهای فرهنگ عمومی در استانهای مختلف افزود: تعداد جلسات، میزان حضور اعضا، عمل به آییننامه جدید و میزان اهتمام استانها در این زمینه رصد میشود و گزارشهایی که به ما ارائه شده، نشاندهنده توجه آیتالله حسینی، استاندار، ائمه جمعه شهرستانها و بخشها و فرمانداران کهگیلویه و بویراحمد به ظرفیت شورای فرهنگ عمومی است.
ظرفیتهای فرهنگی و اجتماعی ایران را نباید دستکم گرفت
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ظرفیتهای طبیعی، جغرافیایی، اقلیمی و تاریخی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: این استان منابع طبیعی سرشار، موقعیت جغرافیایی، تنوع اقلیمی، سابقه تاریخی و تمدنی و نقش مهمی در استقلال و عزت ایران دارد و باید از این نعمتهای خدادادی بهرهوری حداکثری داشته باشیم.
صالحی در ادامه با گرامیداشت یاد امام راحل، رهبر حکیم انقلاب و شهدای مقاومت، به حوادث و جنگهای اخیر اشاره کرد و گفت: اگر ظرفیت فرهنگی و اجتماعی در جامعه وجود نداشت، اتفاقاتی که در ماههای گذشته شاهد آن بودیم، رقم نمیخورد.
وی با اشاره به شهادت رهبر انقلاب و شهدای جنگ اخیر افزود: در روز نخست، شهادت رهبر انقلاب و جمعی از مردم را داشتیم، اما از روز دوم شاهد یک بعثت مردمی و اجتماعی بودیم. این اتفاق تصادفی نیست و مردم خوابنما نشده بودند، بلکه یک ظرفیت فرهنگی در جامعه وجود داشت که چنین بعثتی را رقم زد.
بسیج اجتماعی مردم، کشور را از بحران عبور داد
وزیر فرهنگ با اشاره به آسیبهای واردشده به زیرساختهای کشور در جنگ اخیر بیان کرد: در حوزه حملونقل، ۲۵ فرودگاه کشور هدف قرار گرفت و بنادر جنوبی نیز با اختلال جدی مواجه شدند، اما کشور به سرعت به سمت استفاده از ظرفیت بندر چابهار رفت.
صالحی ادامه داد: روزانه ۱۳۴ هزار تن بارگیری ریلی انجام شد و ۳۳ میلیون تن کالای اساسی از طریق کامیون جابهجا شد؛ بهطوری که روزانه ۱۱۹ هزار تن کالا توسط کامیونها منتقل میشد. این اتفاق کوچکی نیست.
وی گفت: در ماههای دی و بهمن، نگرانیهایی درباره احتمال اعتصاب کامیونداران وجود داشت، اما چه چیزی باعث شد چنین بسیج اجتماعی در حوزه حملونقل شکل بگیرد تا کشور با اختلال مواجه نشود؟
مردم پای کار کشور ایستادند
صالحی با اشاره به آسیبهای واردشده به حوزه انرژی اظهار کرد: در این جنگ ۱۴ مخزن هدف قرار گرفت و ۳۰۰ میلیون لیتر از ظرفیت انتقال کشور دچار اختلال شد و در مقطعی کاهش ۷۱ میلیون لیتری انتقال روزانه داشتیم. ۱۴ سکوی بارگیری نیز هدف قرار گرفت و خساراتی به صنایع پتروشیمی وارد شد.
وی افزود: مردم احساس کردند اگر سوخت یا برق دچار مشکل شود، باید به سرعت جبران شود و این اتفاق نیز افتاد. این موضوع نتیجه وجود یک اجتماع سیاسی مستقر و مستحکم است.
وزیر فرهنگ تصریح کرد: در برابر دو قدرت اتمی جهان که یکی بودجه نظامیاش به بالای یک تریلیون دلار میرسد و دیگری رژیم صهیونیستی است که بودجه نظامی رسمی آن حدود ۷۰ میلیارد دلار است، کشور ما مورد حمله قرار گرفت و ۴۱ روز در جنگ مستقیم بودیم و پیامدهای آن نیز همچنان ادامه دارد، اما اختلال جدی در حوزه انرژی ایجاد نشد.
صالحی گفت: این اتفاق به استقرار و ظرفیت موجود در جامعه برمیگردد؛ مهندس برق، کارشناس برق و نیروهای نفتی کار خود را رها نکردند و پای کار آمدند تا مشکلی ایجاد نشود. باید قدردان این ملت بود.
۱۵۰ هزار واحد مسکونی آسیب دید
وی با اشاره به خسارات واردشده به بافت شهری گفت: حدود ۱۵۰ هزار واحد مسکونی در ۲۵ استان یا بیشتر آسیب دید که همه این خسارتها ناشی از انهدام کامل نبود، اما در همان ایام جریان بازسازی به شکل دستگاهی، قراردادی و جهادی آغاز شد تا فضای اجتماعی ملتهب نشود.
وزیر فرهنگ تأکید کرد: نباید ظرفیتهای خودمان را دستکم بگیریم. گاهی یک آسیب را میبینیم و سختی آن را احساس میکنیم و نباید بگوییم قابل قبول است؛ بلکه باید برای حل آن حرکت کنیم، اما در عین حال باید بدانیم چه کردهایم و چه ظرفیتی پشت سر ماست.
۵۰۰ سایت ارتباطی هدف قرار گرفت
صالحی با اشاره به آسیبهای حوزه فناوری و ارتباطات گفت: در این جنگ ۵۰۰ سایت ارتباطی و ۱۵ مرکز ارتباطی مورد حمله قرار گرفت، اما تلاش شد ارتباطات تلفن همراه و تلفن ثابت قطع نشود.
وی افزود: این موضوع تنها کار یک وزیر و چند معاون وزیر نبود، بلکه یک جریان اجتماعی پشت این اقدام قرار داشت که مسئله را مسئله خودش تلقی کرد و پای کار آمد.
صالحی بیان کرد: ما ساعتها میتوانیم درباره ظرفیتهای اجتماعی و ملی کشور صحبت کنیم، اما باید بدانیم چه سرمایههایی در اختیار داریم.
مدیر فرهنگی باید ابتدا داشتههای جامعه را بشناسد
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بارها در جلسات مختلف گفتهام مدیر درست مدیری است که ابتدا داشتههای خودش را بشناسد، نه اینکه اول به سراغ نداشتههایش برود.
وی افزود: اگر بدانیم چه داشتههایی داریم، مسیر حرکت روانتر خواهد شد. ملت ایران در جنگهای اخیر نشان داد که ملتی خوب، قابل اعتماد و پای کار است و من به عنوان مسئول کشور باید دست تکتک این مردم را ببوسم و خادم آنها باشم.
خانواده همچنان مهمترین مرجع مردم کهگیلویه و بویراحمد است
صالحی با اشاره به پیمایشهای اجتماعی انجامشده در کشور گفت: در استانهای مختلف، باورها، ارزشها و نگرشهای مردم در حوزههایی مانند خانواده، هویت انقلابی، هویت ملی، هویت مذهبی، مصرف فرهنگی و آسیبهای اجتماعی مورد بررسی قرار میگیرد.
وی افزود: در حوزه خانواده، با وجود همه نقاط خالی و مسائلی که باید برای آنها برنامه داشته باشیم، در کهگیلویه و بویراحمد بیش از ۹۰ درصد مردم با ازدواج سفید و غیررسمی مخالفت کردهاند.
وزیر فرهنگ ادامه داد: در پاسخ به این سؤال که اگر فردی با مشکل مواجه شود به چه کسی مراجعه میکند، ۶۳.۵ درصد مردم استان خانواده را به عنوان نخستین مرجع معرفی کردهاند. این موضوع بسیار مهم است، زیرا خانواده همچنان مرجعیت قابل توجهی در جامعه دارد.
صالحی گفت: اگر مطالعات اجتماعی خانواده را در جهان و به صورت تطبیقی بررسی کنیم، اهمیت این عدد مشخص میشود. وقتی خانواده با حدود ۶۴ درصد در رتبه نخست گروههای مرجع اجتماعی استان قرار دارد، این موضوع معنای مهمی دارد.
وی همچنین با اشاره به میزان حضور خانوادگی مردم در اوقات فراغت اظهار کرد: حدود ۶۰ درصد مردم استان اعلام کردهاند که اوقات فراغت خود را با خانواده میگذرانند.
صالحی افزود: در پاسخ به این سؤال که وعدههای غذایی را با خانواده صرف میکنید، ۷۱ درصد مردم استان اعلام کردهاند که سه وعده غذایی خود را با خانواده میخورند. ممکن است این موضوع حاشیههایی هم داشته باشد، اما نشان میدهد خانواده در استان همچنان ظرفیت مهمی است.
داشتههای فرهنگی، سکوی حرکت آینده است
وزیر فرهنگ تأکید کرد: مدیریت فرهنگی و اجتماعی این است که داشتههای خود را ببینیم و آنها را سکوی پرش قرار دهیم تا به سمت آنچه باید باشیم حرکت کنیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای ایجادشده در جنگهای اخیر گفت: با توجه به ظرفیت استان و آنچه ملت ایران در جنگهای اخیر از خود نشان داد، باید این ظرفیت بازیافته ملی و نوآورانه را به درستی مورد استفاده قرار دهیم.
تفاهمنامه فرهنگی با کهگیلویه و بویراحمد اجرایی میشود
صالحی از تفاهم با استانداری کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و گفت: با استاندار در حوزه زیرساختها و برنامههای مختلف تفاهمنامهای داریم که امیدواریم با وجود محدودیتهای منابع مالی کشور، مسیر اجرایی آن پیش برود.
وی با اشاره به پروژههای فرهنگی استان افزود: تالار مرکزی یاسوج پس از مدتها که برای ما در سطح ملی و استانی تأسفبار بود، اکنون پیشرفت کرده و تخصیصهای خوبی گرفته و کارها آغاز شده است.
صالحی تصریح کرد: تماشاخانه دهدشت، مجتمع فرهنگی گچساران و مجتمع فرهنگی لنده نیز در برنامه قرار دارند و مجتمع فرهنگی بهمئی انجام شده است.
وی با اشاره به اجرای پروژههای فرهنگی در سطح کشور گفت: هزار و ۴۰۴ طرح و پروژه متعدد فرهنگی در کشور در حال انجام است که بخشی از آن در استان کهگیلویه و بویراحمد قرار دارد و حوزه زیرساختها به طور جدی مورد توجه وزارت فرهنگ و استانداری است.
حمایت از هنرمندان و رویدادهای فرهنگی ادامه دارد
وزیر فرهنگ با اشاره به حمایت از هنرمندان استان اظهار کرد: در حوزه بیمه هنرمندان و حمایتهای مرتبط با آنها اقدامات خوبی انجام شده است که جزئیات آن را در نشست اصحاب فرهنگ و هنر استان بیان خواهم کرد.
صالحی افزود: در حوزه کنگرهها و همایشها نیز برنامههای مختلفی در استان برگزار شده و از جمله میتوان به کنگره حکیم هژبر اشاره کرد که جناب آقای پناهی درباره آن تلاش کردهاند و از مفاخر ملی استان به شمار میروند.
وی ادامه داد: طرحی برای تجلیل از خادمان فرهنگ و همچنین فهرستی از کنگرهها و همایشها، نمایشگاهها و رویدادهای فرهنگی در استان وجود دارد و در حوزه فعالیتهای دینی و قرآنی نیز کانونهای مساجد و مؤسسات قرآنی مورد توجه هستند.
صالحی گفت: در حوزه کتاب، رسانه و فعالیتهای هنری نیز برنامههایی وجود دارد که جزئیات بیشتر آن در نشست اصحاب فرهنگ و هنر ارائه خواهد شد.
فرهنگ روستا و عشایر باید به یک مسئله ملی تبدیل شود
وزیر فرهنگ در پاسخ به مطالبات مطرحشده درباره فرهنگ روستا و عشایر گفت: فرهنگ روستا و عشایر از موضوعات مهمی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: از مسئول حوزه عشایر و روستاهای وزارت فرهنگ و رئیس ستاد کانونهای مساجد میخواهم پیشنهادهای مطرحشده در استان را پیگیری کند.
صالحی با اشاره به ظرفیت کتابخانههای سیار و «کوچه فرهنگ» تصریح کرد: بخشی از مزیت نسبی ایران عزیز ما، خردهفرهنگها هستند و باید از این ظرفیت استفاده کنیم.
وی افزود: حدود یک ماه قبل در جلسه مشترک با معاونت امور روستایی، با همین نگاه بحث کردیم که چگونه میتوان روستا و به طور خاص عشایر را به عنوان یک مسئله ملی مورد توجه قرار داد.
صالحی ابراز امیدواری کرد: حضور مسئولان مربوط در استان و همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی بتواند به اجرای پیشنهادهای مطرحشده در این حوزه کمک کند.
اداره فرهنگ و ارشاد یاسوج پیگیری میشود
وزیر فرهنگ درباره نبود اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی در شهر یاسوج نیز گفت: در این زمینه با یک اشکال استخدامی و اداری مواجه هستیم و این مشکل تنها مربوط به یاسوج نیست.
وی با اشاره به وضعیت شهرهای بزرگ کشور افزود: در برخی کلانشهرها نیز چنین مشکلی وجود دارد؛ برای نمونه در مشهد با وجود بیش از ۳۰ شهرستان و حجم بالای مسائل فرهنگی و حضور زائران، ساختار اداره شهر دچار تغییر شده و در اصفهان نیز شرایط مشابهی وجود دارد.
صالحی با انتقاد از نگاه صرفاً عددی به چابکسازی ساختار اداری تصریح کرد: گاهی ساختارهای اداری و سیاسی را با یک نگاه غلط به چابکسازی میسنجیم؛ در حالی که در حوزه فرهنگ نمیتوان با یک متر و معیار واحد همه ساختارها را اندازهگیری کرد.
وی افزود: این موضوع را قبول دارم و در وزارت فرهنگ نیز آن را دنبال میکنیم و نمایندگان استان و استاندار میتوانند در این زمینه به ما کمک کنند.
آییننامه جدید، ضمانت اجرای مصوبات شورای فرهنگ عمومی را تقویت میکند
صالحی درباره ضمانت اجرایی مصوبات شورای فرهنگ عمومی نیز گفت: آییننامه جدید شورا با هدف رفع همین اشکالات تدوین و ابلاغ شده است و باید از ظرفیت آن حداکثر استفاده را کرد.
وی افزود: نخستین نکته این است که در جلسات شورای فرهنگ عمومی استانها، افراد اصلی و دارای اختیار باید حضور داشته باشند و حضور نماینده به جای فرد اصلی پذیرفته نیست. اگر مسئلهای وجود دارد، فرد دارای اختیار باید در جلسه حضور داشته باشد و درباره مصوبه تصمیمگیری کند.
وزیر فرهنگ ادامه داد: دوم اینکه پنج کمیته کارشناسی پیشبینی شده تا موضوعات به شکل دقیق کارشناسی شوند. خوشبختانه این کمیتهها در استان شکل گرفتهاند، در حالی که برخی استانها هنوز آنها را تشکیل ندادهاند.
وی تصریح کرد: مصوبات باید هم لازم و هم اجراپذیر باشند و هر کمیته نیز مسئولیت مشخصی دارد تا موضوع در همان مرحله کارشناسی و پخته شود و چیزی سرپایی در جلسه شورا مطرح نشود که بعد مشخص شود قابلیت اجرا ندارد.
صالحی گفت: پس از تصویب مصوبه در شورای فرهنگ عمومی و امضای استاندار، مصوبه ابلاغ میشود و مدیران استانی باید پای کار باشند.
وی افزود: برای مسائل فوری و فوتی نیز در آییننامه جدید، هیئترئیسه شورا پیشبینی شده تا در موارد خاص بتواند برای اقدام فوری در حوزه فرهنگی ورود کند.
کهگیلویه و بویراحمد میتواند الگوی اجرای آییننامه جدید باشد
وزیر فرهنگ با بیان اینکه آییننامه جدید هنوز ایدهآل نیست، اظهار کرد: از دوره قبل این موضوع را دنبال میکردیم، زیرا در بسیاری از استانها با مشکل ضمانت اجرایی و ضعف پشتوانه شورای فرهنگ عمومی مواجه بودیم.
وی افزود: پس از جلسات متعدد با شورای عالی انقلاب فرهنگی و کارشناسیهای مختلف، آییننامه جدید تدوین شد. نمیگویم هر چیزی که تهیه شده ایدهآل است و حتماً نیاز به اصلاح دارد، اما چند قدم رو به جلو برداشته شده است.
صالحی گفت: از ظرفیت موجود باید حداکثر استفاده را داشته باشیم و از استان کهگیلویه و بویراحمد میخواهم با توجه به گزارشی که ارائه شده، از استانهای برتر در این حوزه است، تلاش کند یک الگوی اجرایی از آییننامه جدید ارائه دهد.
وی افزود: انسجام میان آیتالله حسینی، استاندار، نمایندگان استان، فرمانداران و ائمه جمعه شهرستانها میتواند به شکلگیری چنین الگویی کمک کند تا در ادامه مشخص شود چه اصلاحاتی برای آییننامه لازم است.
شناسایی استعدادهای فرهنگی و هنری در دستور کار است
صالحی با اشاره به طرح ملی شناسایی استعدادهای فرهنگی و هنری گفت: سرمایه اصلی ما استعدادشناسی است و بسیاری از استعدادها در گمنامی مدفون میشوند؛ در حالی که همین افراد میتوانند ظرفیتهای بزرگ یک کشور باشند.
وی افزود: موضوع کشف استعداد باید جدی گرفته شود و در جلسه شورای تبیین و ترویج بیانیه گام دوم انقلاب نیز درباره این موضوع بحث شده است.
وزیر فرهنگ با اشاره به پیشنهادهای مطرحشده در نشست شورای فرهنگ عمومی کهگیلویه و بویراحمد گفت: حدود ۲۲ یا ۲۳ محور از سوی دوستان مطرح شد که تلاش میکنیم پیشنهادهای ارائهشده را در سطح استان و همچنین در سطح ملی پیگیری کنیم.
پژوهشگاه فرهنگ برای رصد مسائل فرهنگی فعال شده است
صالحی درباره ضرورت انجام پیمایشهای فرهنگی گفت: در برخی حوزهها به رصد و پیمایش ملی نیاز داریم و این کار در حال انجام است.
وی افزود: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ را در خدمت وزارتخانه قرار دادهایم و دفاتر مطالعاتی داخلی نیز در نظر گرفته شده است تا این مجموعه به نیازهای پیمایشی و مطالعاتی حوزه فرهنگ پاسخ دهد.
صالحی گفت: موضوعات مطرحشده از سوی استانها نیز میتواند در این فرآیند مورد بررسی قرار گیرد.
تشکیل «شورای فرهنگ مردمی» دنبال میشود
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به پیشنهاد تشکیل «شورای فرهنگ مردمی» گفت: موضوع تشکیل این شورا نیز برای ما بسیار مهم است و میتوان ظرفیتهای مردمی را در این حوزه فعال کرد.
وی افزود: گزارش شورای فرهنگ عمومی کهگیلویه و بویراحمد را نیز برای بررسی در شورای فرهنگ عمومی کشور در دستور کار قرار میدهیم و امیدواریم این کار در اسرع وقت انجام شود.
صالحی در پایان خاطرنشان کرد: ممکن است برخی ایدهها هنوز به قله نرسیده باشند، اما مهم این است که از مرحله ایده عبور کرده و بخشی از مسیر عملیاتی آنها طی شده باشد. این تجربه میتواند چشماندازی برای استانهای دیگر و شورای فرهنگ عمومی کشور ایجاد کند.
وی با گرامیداشت یاد هزاران شهید کهگیلویه و بویراحمد گفت: امیدواریم مدیون خون امام راحل و شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی نباشیم.
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