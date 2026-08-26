صدور بیش از ۵۴۰۰ گواهینامه بازرسی آسانسور در خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، حامد محمدی صبح چهارشنبه در نشست خبری از صدور ۵۴۲۳ گواهینامه بازرسی آسانسورها در یک سال گذشته در استان خبر داد و اظهار کرد: در این مدت ۳۴۷ پروانه کاربرد علامت استاندارد صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایش داشته است.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در تشریح عملکرد یک‌ساله این اداره کل بیان کرد: طی این مدت ۹۲۷ پروانه استاندارد تبدیل، ۷۵۵ مورد بازرسی از واحدهای تولیدی و خدماتی و یک‌هزار و ۶۴۵ مورد نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی انجام شده است.

وی افزود: نمونه‌برداری از واحدهای تولیدی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزایش داشته و در حوزه بازرسی از بازار نیز ۱۳ هزار و ۶۷۷ مورد بازرسی انجام شده است. همچنین ۸۶۲ نمونه‌برداری از بازار صورت گرفته است.

۵۱۳ پرونده علیه واحدهای صنفی متخلف

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به برخورد با عرضه کالاهای غیراستاندارد گفت: طی یک سال گذشته ۵۱۳ مورد اعلام جرم و تشکیل پرونده در تعزیرات حکومتی علیه واحدهای صنفی عرضه‌کننده کالاهای غیراستاندارد انجام شده است.

محمدی ادامه داد: در کمیسیون ماده ۴۲ نیز ۲۶۰ پرونده مطرح شده و ۲۴ مورد اعلام جرم در مراجع قضایی به دلیل تخلفات واحدهای تولیدی صورت گرفته است.

وی با بیان اینکه خراسان رضوی در برگزاری کمیسیون‌های ماده ۴۲ رتبه نخست کشور را دارد، گفت: تمرکز اداره کل استاندارد استان در یک سال گذشته بر بازرسی و نظارت بیشتر بر بازار بوده و انتظار می‌رود این اقدامات به افزایش عرضه کالاهای استاندارد در بازار منجر شود.

محمدی درباره وضعیت نظارت بر آسانسورها نیز اظهار کرد: در یک سال گذشته ۵۴۲۳ گواهینامه بازرسی آسانسورها در خراسان رضوی صادر شده است.

وی همچنین از انجام ۲۲ هزار و ۹۶۰ مورد آزمون دوره‌ای ترازوهای مورد استفاده در سطح استان خبر داد و افزود: در حوزه نازل‌های سوخت مایع جایگاه‌های سوخت نیز ۴۸۹۵ مورد آزمون و در نازل‌های CNG تعداد ۶۳۴ مورد آزمون انجام شده است.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی با اشاره به استانداردسازی خدمات در استان گفت: خراسان رضوی در حوزه استانداردسازی خدماتی مانند هتل‌ها و مراکز اقامتی و خانه‌های سالمندان رتبه نخست کشور را دارد.

وی افزود: در حال حاضر ۱۱ هتل در استان دارای پروانه استاندارد هستند و خراسان رضوی از این نظر رتبه نخست کشور را دارد.

محمدی ادامه داد: استاندارد هتل‌ها تا حدود دو تا سه ماه قبل اجباری بود، اما اکنون به شکل تشویقی و اختیاری درآمده است؛ با این حال همچنان هتل‌ها برای دریافت علامت استاندارد اقدام می‌کنند.

وی همچنین از صدور ۹ پروانه استاندارد برای خانه‌های سالمندان در استان خبر داد و گفت: تعدادی دیگر از این پروانه‌ها نیز در دست صدور است.

مدیرکل استاندارد خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به صدور ۳۴۷ پروانه کاربرد علامت استاندارد در یک سال گذشته گفت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل پنج درصد افزایش داشته است.

محمدی افزود: در حال حاضر یک‌هزار و ۳۴۳ واحد تولیدی در استان حداقل یک پروانه استاندارد معتبر دارند و مجموع پروانه‌های استاندارد معتبر استان به ۳۱۵۴ مورد رسیده است.

وی همچنین از فعالیت ۱۹۳ آزمایشگاه تأیید صلاحیت‌شده در خراسان رضوی خبر داد و گفت: این آزمایشگاه‌ها دارای گواهینامه معتبر هستند.

محمدی با اشاره به افزایش نظارت‌ها در حوزه بازار گفت: در یک سال گذشته ۱۳ هزار و ۶۷۷ مورد بازرسی از بازار انجام شده و در همین مدت ۴۰ هزار و ۵۷۶ نفرساعت آموزش برای مدیران کنترل کیفیت و افراد مرتبط با حوزه استاندارد ارائه شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد افزایش داشته است.

وی همچنین از انجام ۱۵۳ مورد تدوین، تجدیدنظر و بازنگری استانداردها در استان خبر داد و گفت: خراسان رضوی در تدوین استانداردهای بین‌المللی نیز پنج مورد مشارکت داشته که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد.