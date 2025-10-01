به گزارش خبرنگار مهر، علی سلطان پور بعد از ظهر چهارشنبه در مجمع سالیانه هیئت ورزشی بولینگ در مازندران از موفقیت چشمگیر ورزشکاران استان در سطح بین‌المللی خبر داد و گفت: در ۱۰ سال گذشته، ورزشکاران بولینگ و بیلیارد مازندران موفق به کسب ۱۳۰ مدال در مسابقات جهانی، آسیایی و بین‌المللی شده‌اند که این دستاورد نمایانگر سطح بالای استعداد و تلاش در این استان است.

وی افزود: براساس آخرین ارزیابی وزارت ورزش و جوانان، فدراسیون بولینگ و بیلیارد در میان ۵۵ فدراسیون ورزشی کشور، موفق به کسب رتبه ۲۳ شده است که این جایگاه موجب افتخار و انگیزه‌ای مضاعف برای توسعه این رشته در سطح کشور و به ویژه استان مازندران است.

دبیر فدراسیون همچنین با اشاره به اهمیت استعدادیابی و آموزش از هیات‌های استانی خواست با تمرکز بر جذب و پرورش استعدادهای جوان روند رو به رشد این ورزش را تسریع کنند و گفت: جوانان و نوجوانان مازندرانی علاقه بسیاری به ورزش بولینگ و بیلیارد دارند و باید این ظرفیت به بهترین شکل ممکن شکوفا شود.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مازندران ضمن تقدیر از همکاری و تعامل هیات بولینگ و بیلیارد با فدراسیون و اداره کل ورزش و جوانان گفت: مازندران مهد و محور اصلی ورزش کشور است و ورزشکاران این خطه در ۳۷ رشته ورزشی برای ایران عزیزمان افتخارآفرینی می‌کنند.

حسین بریمانی با بیان اینکه یکی از انتظارات ما از هیات‌های ورزشی ساماندهی ورزشکاران در بیمه ورزشی است، افزود: نام ورزش مازندران یک نام پرافتخار برای ورزش کشور است و هیات‌های ورزشی استان نیز باید در حد نام ورزش مازندران در مسابقات حضور یابند.

وی اظهار داشت: امیدوارم با همکاری و تعامل اتفاقات بسیار خوبی در رشته مهیج بولینگ و بیلیارد استان بیافتد و از مسئولین هیات می‌خواهم هم در بعد همگانی و هم در بعد قهرمانی تلاش کنند تا شاهد رشد و توسعه این ورزش در سطح استان باشیم.