https://mehrnews.com/x3cq5m ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۹ کد مطلب 6869424 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۳ تیر ۱۴۰۵، ۱:۴۹ عزاداری مردم چرام در شب تاسوعای حسینی چرام- مردم چرام در شب تاسوعای حسینی به عزاداری پرداختند. دریافت 24 MB کد مطلب 6869424 کپی شد مطالب مرتبط قتل کارمند منابع طبیعی چرام در جلوی منزلش طرح واکسیناسیون لمپی اسکین در شهرستان چرام پایان یافت انتقاد فرماندار چرام از اجرایی نشدن بزرگترین معدن فسفات کشور انتقاد فرماندار چرام از اجرایی نشدن بزرگترین معدن فسفات کشور برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در چرام شهرداری چرام موظف به پرداخت بدهی خود به کتابخانه هاست برچسبها تاسوعای حسینی شهرستان چرام مراسم عزاداری محرم و صفر
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