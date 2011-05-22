انتقاد فرماندار چرام از اجرایی نشدن بزرگترین معدن فسفات کشور

سید شکرالله امامی در گفتگو با خبرنگار مهر در چرام گفت: سازمان صنایع و معادن کهگیلویه و بویراحمد تاکنون به وعده های خود در خصوص آغاز عملیات اجرایی معدن فسفات "چرام" عمل نکرده است.

وی افزود: آغاز عملیات اجرایی این معدن یکی از نیازهای اساسی این شهرستان برای اشتغال و تولید است و انتظار می رود سازمان صنایع و معادن استان به وعده های خود در این خصوص عمل کند.

وی بیان کرد: دو سرمایه گذار از کشورهای هند و ژاپن برای بازدید از این معدن به چرام سفر کردند و قول دادند با فراهم شدن امکانات زیر بنایی از سوی سازمان صنایع و معادن استان، در این معدن سرمایه گذاری کنند.

امامی اظهار داشت: هنوز این سازمان کاری در این خصوص انجام نداده و این مسئله موجب نگرانی نماینده این سرمایه گذران شده است.

فرماندار با اشاره به تاکید استاندار استان به تسریع در روند اجرایی این معدن در جلسه شورای اداری استان، گفت: در صورت تامین امکانات مورد نیاز سرمایه گذاران، این طرح امسال اجرایی می شود.

معدن فسفات چرام یکی از بزرگترین معادن فسفات کشور محسوب می شود که تاکنون هیچ بهره برداری از آن صورت نگرفته است.

عملیات اکتشافی این معدن در سال 1349 آغاز شد و در سال 1372 به پایان رسید و به گفته کارشناسان این معدن دارای ذخیره قطعی 81 میلیون تن و ذخیره احتمالی 280 میلیون تن فسفات با عیار متوسط 10 درصد است.

پروانه بهره برداری معدن فسفات چرام در سال 86 به نام یکی از شرکتهای خصوصی صادر شد که به دلیل وجود برخی موانع قانونی و عدم انجام اقدامات لازم از سوی این شرکت برای بهره برداری از ذخایر این معدن، پروانه آن باطل شد.

این معدن هم اکنون در لیست طرحهای 15 گانه آمایش صنعتی و معدنی استان قرار دارد و یکی از طرحهای بزرگ صنعتی و معدنی استان به شمار می رود که با سرمایه گذاری 500 میلیارد ریالی در دور دوم سفرهای استانی هیئت دولت به کهگیلویه و بویراحمد به تصویب رسید.

با این حال بهره برداری از این معدن می تواند نقش مهمی در توسعه این شهرستان تازه تاسیس و اشتغالزایی جوانان آن ایفا کند که این همت و تلاش مسئولین را می طلبد.