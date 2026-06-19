https://mehrnews.com/x3cnh7 ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۴ کد مطلب 6865101 استانها کهگیلویه و بویراحمد استانها کهگیلویه و بویراحمد ۲۹ خرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۳۴ برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در چرام چرام-مراسم شیرخوارگان حسینی در چرام برگزار شد. دریافت 40 MB کد مطلب 6865101 کپی شد مطالب مرتبط محرم ۱۴۰۵ در کهگیلویه و بویراحمد؛ از شیرخوارگان حسینی تا شام غریبان ۱۳۰۰ هیئت و هزاران عزادار؛ کهگیلویه و بویراحمد در سوگ حسین (ع) مراسم «شیرخوارگان حسینی» در سراسر کشور برگزاری مراسم شیرخوارگان حسینی در بادرود برچسبها شهرستان چرام شیرخوارگان حسینی ماه محرم و صفر
نظر شما