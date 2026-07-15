توزیع مرحله دوم تجهیزات اطفای حریق در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جمال موسویان اظهار کرد: در راستای تقویت توان عملیاتی برای مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگل‌ها و مراتع، مرحله دوم توزیع تجهیزات پشتیبانی و اطفای حریق در شهرستان‌های کهگیلویه و بویراحمد انجام شد.

وی افزود: با دستور استاندار و همکاری اداره‌کل مدیریت بحران و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، حدود سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار برای خرید تجهیزات مقابله با آتش‌سوزی اختصاص یافت و این تجهیزات بین شهرستان‌های استان توزیع شد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: اقلام توزیع‌شده شامل ۳۰۰ بسته تجهیزات انفرادی شامل کفش، کوله‌پشتی، آتش‌کوب، چراغ هدلایت و ماسک مخصوص حریق، ۴۵ دستگاه دمنده، ۶۰ دستگاه بی‌سیم برای تسهیل ارتباط در عرصه‌های طبیعی و چهار هزار بسته جیره غذایی است.

وی تصریح کرد: این تجهیزات تحویل ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ها شده و میان تیم‌های واکنش سریع، همیاران طبیعت، کوهنوردان و جوامع محلی مشارکت‌کننده در عملیات اطفای حریق توزیع خواهد شد.

توزیع تجهیزات برای اطفاء حریق

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز با اشاره به افزایش احتمال وقوع آتش‌سوزی‌ها در سال جاری گفت: به دلیل بارندگی‌های مناسب و افزایش پوشش گیاهی، پیش‌بینی می‌شد که خطر وقوع حریق در جنگل‌ها و مراتع استان افزایش یابد.

منوچهر محمدی افزود: به همین منظور، پیش از آغاز فصل حریق، جلسات شورای هماهنگی مدیریت بحران در استان و شهرستان‌ها برگزار و مناطق پرخطر شناسایی شد.

وی ادامه داد: افزایش آمادگی دستگاه‌های اجرایی، تقویت هماهنگی میان اعضای شورای هماهنگی مدیریت بحران، توزیع تجهیزات اطفای حریق در شهرستان‌های پرخطر و همچنین تجهیز دهیاران به دستگاه‌های دمنده برای واکنش سریع در زمان وقوع آتش‌سوزی، از مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده برای مدیریت فصل حریق در استان است.