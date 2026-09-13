وقوع ۸ حادثه در اصفهان طی ۲۴ ساعت گذشته؛ ۱۵ مصدوم امدادرسانی شدند

محسن مومنی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی ۲۴ ساعت گذشته، هشت مورد حادثه در استان اصفهان به وقوع پیوست که نیروهای جمعیت هلال احمر با حضور در صحنه، اقدامات امدادی لازم را انجام دادند.

وی افزود: از مجموع حوادث ثبت‌شده، ۶ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای، یک مورد مربوط به مفقودی و یک مورد نیز در قالب خدمات حضوری بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به آمار حادثه‌دیدگان این عملیات‌ها تصریح کرد: در مجموع، ۲۳ نفر در این حوادث دچار حادثه شدند که از این تعداد ۱۵ نفر مصدوم بودند.

وی ادامه داد: در جریان این عملیات‌ها، ۶ نفر برای دریافت خدمات درمانی به مراکز درمانی منتقل شدند و پنج نفر نیز به صورت سرپایی درمان شدند.

مومنی با بیان اینکه امدادرسانی به حوادث در نقاط مختلف استان انجام شده است، گفت: پایگاه‌های امدادی کمشچه برخوار، شعبه خور و بیابانک، دولت قرین سمیرم، چاله‌سیاه شاهین‌شهر، طالخونچه مبارکه، پلیس راه مبارکه، ابیازن نطنز و شهید غزنوی گلپایگان در این عملیات‌ها مشارکت داشتند.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای عملیاتی جمعیت هلال احمر استان اصفهان در راستای ارائه خدمات امدادی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن در صحنه حوادث حضور یافته و اقدامات لازم را برای امدادرسانی به حادثه‌دیدگان انجام می‌دهند.