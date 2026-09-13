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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۶

۱۰۰ هکتار اراضی آرادان تحت پوشش پروژه هلالی آبگیر قرار گرفت

۱۰۰ هکتار اراضی آرادان تحت پوشش پروژه هلالی آبگیر قرار گرفت

آرادان- مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان از اجرای پروژه هلالی آبگیر در سطح ۱۰۰ هکتار از اراضی آرادان خبر داد و گفت: توسعه پوشش گیاهی مهم‌ترین هدف اجرای این پروژه است.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی صبح یکشنبه در بازدید از روند اجرای پروژه هلالی آبگیر حسین آباد ده‌نمک آرادان، اظهار کرد: اجرای طرح‌های آبخیزداری در مدیریت رواناب و تقویت منابع آبی مورد تأکید است.

وی با اشاره به اهداف اجرای این پروژه اظهار داشت: عملیات هلالی آبگیر در سطح ۱۰۰ هکتار از اراضی منطقه در حال اجرا است و در این بازدید روند پیشرفت و نحوه اجرای عملیات مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان یادآور شد: کنترل و مهار رواناب و سیلاب، افزایش نفوذ آب در خاک، تقویت آب‌های زیرزمینی و فراهم کردن زمینه مناسب برای توسعه پوشش گیاهی از مهم‌ترین اهداف اجرای این پروژه است.

رهایی با بیان اینکه هلالی‌های آبگیر به صورت نیم‌دایره و عمود بر شیب زمین احداث می‌شوند، توضیح داد: این سازه‌ها با قطر حدود یک و نیم متر، ضمن کاهش سرعت رواناب، فرصت بیشتری برای نفوذ آب در خاک فراهم کرده و به استفاده بهتر از نزولات جوی کمک می‌کنند.

وی اجرای اصولی طرح‌های آبخیزداری را عاملی موثر در کاهش خسارات ناشی از رواناب و سیلاب دانست و بیان کرد: اجرای این طرح‌ها علاوه بر حفاظت از خاک، می‌تواند در تقویت پوشش گیاهی و افزایش بهره‌وری از منابع آب و نزولات آسمانی مؤثر باشد.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان خاطرنشان کرد: نظارت مستمر بر روند اجرای پروژه‌های آبخیزداری در استان با هدف اطمینان از اجرای دقیق و اصولی عملیات در دستور کار این اداره کل قرار دارد.

کد مطلب 6945559

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