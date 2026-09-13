هانیه امانی مسئول هیئت المپیک ویژه خراسان رضوی شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پیشنهاد امیررضا زارعی، مدیرکل ورزش و جوانان استان و طی حکمی از سوی علی کاشی، رئیس المپیک ویژه ایران، هانیه امانی مسئولیت هیئت المپیک ویژه خراسان رضوی را برعهده گرفت.
امانی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت ورزش و کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی است و مدرک مربیگری بینالمللی دوومیدانی معلولان و دو دوره مربیگری برتر کشور را در کارنامه دارد.
پنج سال مربیگری تیم ملی دوومیدانی جانبازان و معلولان، دو سال فعالیت بهعنوان کمکمربی این تیم، دو سال مربیگری تیم ملی دوومیدانی افغانستان، سرپرستی چند هیئت ورزشی و نایبرئیسی بیش از ۱۵ هیئت ورزشی، از دیگر سوابق او به شمار میرود.
مسئول جدید هیئت المپیک ویژه خراسان رضوی همچنین سابقه مدیریت مسئول نشریه و فعالیت بهعنوان خبرنگار ورزشی، بیش از شش سال ریاست گروه توسعه ورزش همگانی خراسان رضوی و ریاست گروه توسعه فرهنگی ادارهکل ورزش و جوانان استان را در کارنامه دارد.
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