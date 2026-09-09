به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودو پسران نوجوان کشور به میزبانی خرمآباد برگزار شد و جودوکاران در هشت وزن برای کسب عناوین برتر به مصاف یکدیگر رفتند.
این مسابقات با نظارت رشاد ممدوف، سرمربی تیم ملی بزرگسالان و آرش میراسماعیلی، رئیس فدراسیون جودو برگزار شد و در پایان، نمایندگان خراسان رضوی با کسب چندین عنوان قهرمانی و نایبقهرمانی، عملکرد درخشانی به ثبت رساندند.
در وزن منهای ۵۰ کیلوگرم، محمدجواد اسدپور به مقام دوم رسید و در وزن منهای ۵۵ کیلوگرم نیز رضا سلطانی مدال نقره را از آن خود کرد.
در وزن منهای ۶۰ کیلوگرم، امیرحسین سعادتی با غلبه بر رقبای خود عنوان قهرمانی را کسب کرد.
جودوکاران خراسان رضوی در وزن منهای ۶۶ کیلوگرم نیز نمایش چشمگیری داشتند؛ بهطوریکه امیر تقیزاده قهرمان شد، یوسف رمضانی عنوان نایبقهرمانی را به دست آورد و امیرحسین غلامی نیز روی سکوی سوم ایستاد.
در وزن منهای ۷۳ کیلوگرم نیز هر دو جایگاه نخست به نمایندگان استان رسید؛ سامان سلیمانی مدال طلا را کسب کرد و سهیل سعیدی نایبقهرمان شد.
در وزن منهای ۸۱ کیلوگرم، طاها مهدوی در جایگاه چهارم قرار گرفت و در وزن منهای ۹۰ کیلوگرم نیز پوریا کارگر موفق به کسب مدال نقره شد.
در وزن به اضافه ۹۰ کیلوگرم، محمدمهدی پیرزه با قرار گرفتن در جایگاه سوم، مدال برنز این رقابتها را به دست آورد.
در مجموع، جودوکاران نوجوان خراسان رضوی با کسب ۳ مدال طلا، ۵ نقره و ۲ برنز و مجموع ۱۰ مدال، عنوان قهرمانی تیمی کشور را از آن خود کردند.
پس از خراسان رضوی، تیمهای خراسان شمالی و البرز به ترتیب در جایگاههای دوم و سوم ردهبندی تیمی قرار گرفتند.
این رقابتها در مسیر انتخاب برترین جودوکاران نوجوان کشور برای حضور در مسابقات المپیک دانشآموزان برگزار شد.
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