کشف هزار لیتر سوخت قاچاق از یک خانه در اشکذر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان یزد، محمدجواد زارع بیدکی اظهار کرد: در جریان اقدامات انجامشده، ۷۰۰ لیتر گازوئیل و ۳۰۰ لیتر بنزین قاچاق از داخل یک منزل مسکونی کشف شد.
وی افزود: در این رابطه دو نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، اقدامات قانونی لازم در خصوص آنان انجام شد.
دادستان عمومی و انقلاب اشکذر با تأکید بر برخورد قانونی با قاچاق، خرید و فروش غیرقانونی و نگهداری غیرمجاز فرآوردههای نفتی، اظهار کرد: ادامه این اقدامات علاوه بر ایجاد خطر جدی برای جان و مال ساکنان و همسایگان، موجب ورود دستگاه قضایی و برخورد قانونی با مرتکبان خواهد شد.
زارع بیدکی هشدار داد: نگهداری سوخت قاچاق در منازل، انبارها و سایر اماکن شخصی، مخاطرات جدی به همراه دارد و افراد درگیر در این فعالیتها باید از ادامه قاچاق و نگهداری غیرمجاز سوخت خودداری کنند.
وی تأکید کرد: در صورت شناسایی مرتکبان، برابر مقررات با آنان برخورد خواهد شد و توجیهاتی از قبیل مصرف شخصی، نگهداری موقت یا بیاطلاعی از غیرقانونی بودن موضوع، مانع رسیدگی قضایی نخواهد بود.
دادستان عمومی و انقلاب اشکذر خاطرنشان کرد: نگهداری حجم قابل توجهی از مواد سوختی در محیطهای مسکونی میتواند زمینهساز آتشسوزی، انفجار و حوادث جبرانناپذیر و به خطر افتادن جان و مال شهروندان شود.
زارع بیدکی از شهروندان خواست از نگهداری سوخت در منازل و اماکن شخصی خودداری کرده و در صورت مشاهده موارد مشکوک، موضوع را از طریق مجاری قانونی به دستگاههای مسئول اطلاع دهند.
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