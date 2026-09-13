انفجار در کارخانه فروسیلیس ملایر ۳ مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی فوریت‌های پزشکی و مرکز اورژانس ملایر اعلام کرد که وقوع انفجار در کارخانه فروسیلیس واقع در غرب شهرستان ملایرمنجر به بروز آسیب‌های جدی برای سه نفر از نیروهای مستقر در محل شد.

بلافاصله پس از وقوع انفجار تیم‌های عملیاتی پایگاه اورژانس جوکار به محل اعزام شده و پس از انجام اقدامات اولیه و تریاژ تخصصی در صحنه هر سه مصدوم را برای ادامه درمان به بیمارستان امام حسین (ع) ملایر منتقل کردند.

در حال حاضر وضعیت سلامت مصدومان تحت نظر تیم‌های پزشکی قرار دارد و کارشناسان سازمان آتش‌نشانی و نهادهای مربوطه در حال بررسی دقیق علت وقوع این انفجار هستند تا مشخص شود حادثه تحت چه شرایطی رخ داده است.