به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، علیرضا میرجلیلی اظهار داشت: توسعه آبزی‌پروری در این شهرستان برای افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده در بخش کشاورزی یک ضرورت است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اشکذر افزود: از واحدهای پیشرو که با استفاده از روش‌های نوین، محدودیت منابع آبی را به فرصت تولید تبدیل کرده‌اند، حمایت می‌کنیم.

مدیر شیلات استان یزد نیز با اشاره به ظرفیت مناطق کویری برای توسعه آبزی‌پروری گفت: اجرای سیستم‌های هوشمند در این واحد، ظرفیت استان برای پرورش ماهی با استفاده بهینه از منابع آبی را نشان می‌دهد.

وی افزود: شیلات استان با رویکرد ترویجی، انتقال دانش فنی به بهره‌برداران را در اولویت قرار داده تا الگوهای موفق آبزی‌پروری در سطح گسترده‌تری توسعه یابد.

مدیر ترویج استان یزد نیز انتقال تجربیات این واحد به سایر بهره‌برداران را از اهداف بخش ترویج دانست و گفت: این واحد می‌تواند به‌عنوان یک کارگاه آموزشی مورد استفاده قرار گیرد و آموزش‌های فنی و چهره‌به‌چهره برای توانمندسازی کشاورزان در این حوزه ارائه شود.

این واحد با تولید محصولات و ایجاد اشتغال، در مسیر توسعه کشاورزی و امنیت غذایی منطقه فعالیت دارد و با توجه به عملکرد خود در استان، برای معرفی به‌عنوان واحد نمونه کشوری پیشنهاد شده است.