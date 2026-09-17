۱۲ تن شکر خام قاچاق در میبد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران انتظامی بخش بفروئیه میبد با انجام اقدامات اطلاعاتی از جابه‌جایی بدون مجوز یک محموله شکر خام مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی، تریلی حامل محموله را در محورهای مواصلاتی شناسایی و متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: در بازرسی از این تریلی، ۱۲ تن شکر خام قاچاق کشف شد که کارشناسان ارزش آن را حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

دلیری گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.