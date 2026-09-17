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۲۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۱

۱۲ تن شکر خام قاچاق در میبد کشف شد

۱۲ تن شکر خام قاچاق در میبد کشف شد

یزد - فرمانده انتظامی استان یزد از توقیف یک دستگاه تریلی و کشف ۱۲ تن شکر خام قاچاق به ارزش ۲۰ میلیارد ریال در شهرستان میبد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرماندهی انتظامی استان یزد، سردار علیرضا دلیری اظهار کرد: مأموران انتظامی بخش بفروئیه میبد با انجام اقدامات اطلاعاتی از جابه‌جایی بدون مجوز یک محموله شکر خام مطلع شدند.

وی افزود: مأموران پس از هماهنگی قضائی، تریلی حامل محموله را در محورهای مواصلاتی شناسایی و متوقف کردند.

فرمانده انتظامی استان یزد ادامه داد: در بازرسی از این تریلی، ۱۲ تن شکر خام قاچاق کشف شد که کارشناسان ارزش آن را حدود ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

دلیری گفت: در این رابطه یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شد.

کد مطلب 6949851

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