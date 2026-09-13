فضاسازی کنگره شهدا در شهرکرد؛ از بنر و پرچم تا ماندگاری در سیمای شهر

خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها؛ با نزدیک شدن به برگزاری دومین کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری، شهرکرد نیز به‌تدریج رنگ و بوی این رویداد را به خود گرفته است؛ اما پرسش مهم این است که آیا فضاسازی شهری برای کنگره‌ای با چنین ابعاد و اهمیتی، صرفاً به نصب بنر، پرچم و المان‌های مناسبتی در معابر محدود می‌شود یا قرار است شهر، روایت ماندگارتری از فرهنگ ایثار و شهادت ارائه دهد؟

بنر و پرچم اگرچه برای اطلاع‌رسانی و ایجاد حال‌وهوای یک رویداد ضروری است، اما فضاسازی شهری نمی‌تواند تنها به تغییر موقت چهره خیابان‌ها خلاصه شود. شهری که میزبان کنگره شهداست، باید بتواند یاد شهیدان را در دیوارنگاره‌ها، میدان‌ها، ورودی‌های شهر، المان‌های ماندگار و روایت‌های هنری به بخشی از هویت بصری خود تبدیل کند؛ به‌گونه‌ای که با جمع شدن بنرها و پایان کنگره، نشانی از این رویداد و پیام آن همچنان در شهر باقی بماند.

در شهرکرد بخشی از اقدامات فضاسازی، از جمله اجرای دیوارنگاره انجام شده و ساخت و نصب المان‌های حجمی، کاشت نهال به یاد شهدا و ساماندهی بخش‌هایی از مسیرهای منتهی به محل برگزاری نیز در دستور کار قرار گرفته است. با این حال، حتی مسئولان شهری نیز تأکید دارند که این اقدامات می‌تواند گسترده‌تر و ماندگارتر باشد؛ موضوعی که ضرورت بازنگری در نگاه به «فضاسازی شهری» و فاصله گرفتن از اقدامات صرفاً مناسبتی را بیشتر نمایان می‌کند.

فضاسازی کنگره شهدا باید به یک اثر ماندگار شهری تبدیل شود

ماشاالله ایزدی، عضو شورای اسلامی شهر و رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهرکرد، در گفتگو با مهر، اظهار کرد: برای فضاسازی شهری اقدامات مختلفی انجام شده است، اما همچنان نیاز به کار بیشتری وجود دارد و این موضوع نباید بر عهده یک دستگاه یا مجموعه خاص باشد.

وی افزود: دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی و مجموعه‌های مرتبط باید متناسب با ظرفیت خود در فضاسازی و برگزاری هرچه بهتر کنگره مشارکت کنند و از ظرفیت رسانه ملی، فضای مجازی، تبلیغات محیطی، مساجد، حسینیه‌ها، نماز جمعه و برنامه‌های دستگاه‌های مختلف برای انتقال پیام کنگره بهره بگیرند.

ایزدی با تأکید بر ضرورت توجه به عناصر ماندگار شهری ادامه داد: در کنار اقدامات تبلیغاتی، استفاده از المان‌های دائمی، تندیس‌ها و دیگر عناصر ماندگار می‌تواند تأثیر بیشتری بر شهروندان داشته باشد و فضای شهر باید متناسب با کنگره، حال‌وهوایی متفاوت و معنوی پیدا کند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهرکرد تصریح کرد: تکمیل موزه دفاع مقدس، توجه به ورودی‌های شهر، میدان‌ها و بوستان‌ها، ساماندهی مسیرهای منتهی به محل برگزاری کنگره و ایجاد عناصر دائمی از جمله اقداماتی است که می‌تواند آثار این رویداد را در شهر ماندگار کند.

وی گفت: موضوعاتی مانند المان‌های شهدا، گلزار شهدای گمنام و دیگر ظرفیت‌های مرتبط با فرهنگ ایثار و شهادت در جلسات شورای اسلامی شهر، کمیسیون فرهنگی، شهرداری، فرمانداری و استانداری مورد بررسی قرار گرفته و کمیسیون فرهنگی نیز تلاش کرده است این موضوع را به‌عنوان بازوی مشورتی مدیریت شهری دنبال کند.

ایزدی افزود: در مسیر منتهی به محل برگزاری کنگره نیز اقداماتی در حوزه پیاده‌روها، فضای خیابان‌ها، ساختمان‌های اطراف و محیط محل برگزاری انجام شده، اما برای رسیدن به شرایط مطلوب همچنان نیاز به اقدامات بیشتری وجود دارد.

وی همچنین از اختصاص اعتبار برای بهسازی و نورپردازی گلزار مطهر شهدای شهرکرد خبر داد و اظهار کرد: تلاش شده است این مکان در شب نیز جلوه‌ای متفاوت پیدا کند. همچنین موضوع تپه نورالشهدا و ساماندهی برخی نواقص موجود در مکان‌های مرتبط با شهدای گمنام در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهرکرد ادامه داد: در دوره ششم شورای اسلامی شهرکرد، مسیر دسترسی به تپه نورالشهدا بهسازی شده و تصاویر بیش از ۲۳۰ شهید در ورودی‌های شرقی و غربی شهر طراحی و نصب شده است. همچنین تصاویر شهدای مدافع حرم در خیابان ۱۷ شهریور جانمایی و نام‌گذاری برخی معابر به نام شهدا نیز دنبال شده است.

ایزدی بر ضرورت روایت زندگی و ویژگی‌های شهدای استان تأکید کرد و گفت: چهارمحال و بختیاری شهدایی دارد که می‌توان از ویژگی‌ها و «اولین‌ها»ی آنان برای معرفی فرهنگ ایثار استان استفاده کرد؛ از نخستین شهید مدافع حرم استان، شهید علی عسگری، تا شهدایی مانند نخستین شهید مهندس و نخستین شهید پزشک. این ظرفیت‌ها باید در کتاب‌ها، فضای شهری و حتی در سطح ملی معرفی شود.

وی افزود: داستان خانواده‌هایی که چند شهید تقدیم کرده‌اند نیز می‌تواند در فضاسازی و روایتگری شهری مورد توجه قرار گیرد، چراکه یاد و نام شهدا متعلق به یک محله یا شهر خاص نیست و همه مردم را دربرمی‌گیرد.

ایزدی خاطرنشان کرد: دومین کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری باید فرصتی برای ایجاد یک اثر ماندگار در شهر باشد تا پس از پایان کنگره نیز نشانه‌ای از فرهنگ ایثار و شهادت در سیمای شهر باقی بماند.

۲۷ المان حجمی برای فضاسازی کنگره شهدا ساخته و نصب می‌شود

محمدحسین واحدیان، شهردار شهرکرد، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات شهرداری برای فضاسازی شهری در آستانه برگزاری دومین کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: کمیته فضاسازی شهری یکی از کمیته‌های کنگره است که با هماهنگی مدیرکل امور شهری و مشارکت همه شهرداری‌های استان فعالیت می‌کند و با توجه به برگزاری کنگره در شهرکرد، فضاسازی این شهر بر عهده شهرداری است.

وی افزود: از چند ماه قبل اقدامات لازم برای آماده‌سازی فضای شهری آغاز شده و بنرهای کنگره در ورودی‌های شهر، تقاطع‌ها، بلوارها و مسیرهای منتهی به محل برگزاری نصب شده است.

شهردار شهرکرد ادامه داد: سه هزار پوستر با موضوع فرهنگ ایثار و شهادت چاپ شده که در ناوگان حمل‌ونقل عمومی شامل تاکسی‌ها و اتوبوس‌ها و همچنین میان کسبه شهر توزیع و نصب خواهد شد.

واحدیان تصریح کرد: میادین و تقاطع‌های شهر نیز با پرچم‌های ایران و پرچم‌های رنگی دارای نشان کنگره فضاسازی خواهد شد.

وی گفت: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری حدود ۲ هزار مترمربع دیوارنگاره در دیوارهای مناسب نقاط مختلف شهر اجرا کرده است که طراحی‌های متنوع و متناسب با موضوع کنگره دارد.

شهردار شهرکرد افزود: ۲۷ المان حجمی شهری نیز در نقاط مختلف شهر ساخته و نصب خواهد شد که در کنار دیوارنگاره‌ها می‌تواند به‌عنوان عناصر ماندگار در فضای شهری باقی بماند و پس از برگزاری کنگره نیز مورد استفاده قرار گیرد.

وی ادامه داد: سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، کاشت ۲ هزار و ۷۵۰ اصله نهال به یاد شهدا را در نقاط مختلف شهر دنبال می‌کند که بخش قابل توجهی از آن در اطراف موزه دفاع مقدس در تهریجان شمالی انجام خواهد شد.

واحدیان همچنین گفت: در محدوده محل برگزاری کنگره، پیاده‌روسازی، توسعه فضای سبز در خیابان شهدا، آماده‌سازی پارکینگ، ساماندهی فضای داخلی و نمایشگاه، چمن‌کاری، کاشت درختان زینتی و نهال، پاکسازی محیط و اجرای دیوارنگاره و نقاشی دیواری نیز انجام خواهد شد تا مسیرهای دسترسی و محل برگزاری برای میزبانی از کنگره آماده باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، فضاسازی شهرکرد برای دومین کنگره ملی شهدای چهارمحال و بختیاری از بنر و پرچم فراتر رفته و اقداماتی مانند دیوارنگاره، المان‌های حجمی و کاشت نهال نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ با این حال، اهمیت این اقدامات زمانی بیشتر مشخص می‌شود که بخشی از آنها پس از پایان رویداد نیز در شهر باقی بماند.

اکنون باید دید این المان‌ها، دیوارنگاره‌ها و دیگر عناصر شهری تا چه اندازه پس از پایان کنگره حفظ می‌شوند و آیا این رویداد می‌تواند فراتر از یک فضاسازی مناسبتی، اثری ماندگار در هویت بصری و فرهنگی شهرکرد بر جای بگذارد یا خیر؛ موضوعی که تحقق آن، به استمرار روایت فرهنگ ایثار و شهادت در فضای شهری وابسته است.