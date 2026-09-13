آموزش تنظیم یخچال اسنوا؛ تنظیم درجه، دما، نمایشگر و یخساز

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تنظیمات یخچال اسنوا چگونه انجام می‌شود و دمای مناسب یخچال و فریزر چند درجه است؟ پاسخ به مدل دستگاه بستگی دارد؛ اما معمولاً دمای یخچال روی ۳ تا ۴ درجه و فریزر روی منفی ۱۸ درجه سانتی‌گراد تنظیم می‌شود. برای تغییر دما، گزینۀ Fridge یا Freezer را انتخاب کنید و پس از تنظیم، چند ساعت برای تثبیت دما صبر کنید. در این راهنما، روش کار با نمایشگر، سرمایش سریع و یخساز را نیز بررسی می‌کنیم.

تنظیمات یخچال فریزر اسنوا را روی چند درجه بگذاریم؟

برای استفادۀ روزمره، بهتر است دمای بخش یخچال حدود ۳ تا ۴ درجه سانتی‌گراد و دمای فریزر حدود منفی ۱۸ درجه سانتی‌گراد باشد. دمای بالاتر از ۴ درجه در یخچال می‌تواند شرایط مناسبی برای رشد سریع‌تر بعضی میکروارگانیسم‌ها ایجاد کند.

لازم نیست یخچال را همیشه روی سردترین حالت قرار دهید. دمای محیط، میزان پر بودن کابین، دفعات باز و بسته شدن در و نحوۀ چیدمان مواد غذایی روی عملکرد سرمایش تأثیر دارند.

دمای پیشنهادی یخچال: حدود ۳ تا ۴ درجه سانتی‌گراد

دمای پیشنهادی فریزر: حدود منفی ۱۸ درجه سانتی‌گراد

اگر با وجود تنظیم صحیح، یخچال به اندازۀ کافی سرد نمی‌شود، باید گردش هوا و عملکرد سیستم سرمایش بررسی شود. از طرفی، عدد روی نمایشگر، دمای تنظیم‌شدۀ دستگاه را نشان می‌دهد و به معنی یکسان بودن دمای تمام نقاط کابین نیست.

آموزش تنظیم یخچال اسنوا از روی نمایشگر

اگر قصد خرید یک مدل جدید را دارید، بهتر است پیش از انتخاب، قابلیت‌های پنل و امکانات دستگاه را در کنار قیمت یخچال اسنوا بررسی کنید؛ زیرا نوع نمایشگر و امکانات تنظیمات در مدل‌های مختلف با یکدیگر تفاوت دارد.

در مدل‌های جدیدتر معمولاً با انتخاب گزینۀ مربوط به یخچال یا فریزر و کلیدهای افزایش و کاهش می‌توان دما را تغییر داد؛ اما در مدل‌های قدیمی‌تر، نام و عملکرد کلیدها متفاوت است. برای تنظیم یخچال اسنوا در پنل‌های دیجیتال می‌توانید از راهنمای زیر استفاده کنید.

برای تغییر دمای کابین یخچال، گزینۀ Fridge یا REF را انتخاب کنید.

برای تغییر دمای فریزر، گزینۀ Freezer یا FRZ را انتخاب کنید.

مقدار دمای موردنظر را تنظیم کنید.

پس از تغییر، چند ساعت به دستگاه فرصت دهید تا دمای داخلی تثبیت شود.

بنابراین اگر به دنبال تنظیمات درجه یخچال اسنوا هستید، باید مدل دستگاه را مشخص کنید؛ زیرا یک روش ثابت برای تمام محصولات اسنوا وجود ندارد.

تنظیم دمای یخچال اسنوا ۸۱۰

در یخچال اسنوا ۸۱۰، ساختار پنل با مدل‌های لمسی جدید متفاوت است. برای تنظیم دمای یخچال ابتدا REF را فشار دهید و سپس با TEMP/CLK مقدار دما را تغییر دهید. برای فریزر نیز ابتدا FRZ را انتخاب کنید.

در منابع مربوط به این مدل، دمای یخچال در بازۀ ۱ تا ۷ درجه سانتی‌گراد و دمای فریزر در بازۀ منفی ۱۵ تا منفی ۲۳ درجه سانتی‌گراد اعلام شده است. این تفاوت نشان می‌دهد که برای تنظیمات یخچال اسنوا ۸۱۰ نمی‌توان از دستورالعمل یک مدل دیگر استفاده کرد.

تنظیمات یخچال اسنوا ساید و مدل‌های بالا پایین

در تنظیمات یخچال ساید بای ساید اسنوا معمولاً دمای یخچال و فریزر به صورت جداگانه کنترل می‌شود، اما تعداد حالت‌ها و نام کلیدها ممکن است متفاوت باشد.

در تنظیمات یخچال اسنوا بالا پایین نیز ابتدا باید بخش موردنظر را انتخاب و سپس درجۀ آن را تغییر دهید. این مدل‌ها به تنظیم دمای متفاوتی نیاز ندارند.

برای گرم‌تر یا سردتر کردن یخچال، Fridge/REF را تنظیم کنید.

برای تغییر دمای فریزر، Freezer/FRZ را انتخاب کنید.

تغییر دما را مرحله‌ای انجام دهید و بعد از تثبیت دما نتیجه را بررسی کنید.

برای خنک کردن سریع مواد تازه، از حالت سرمایش سریع استفاده کنید.

اگر یخچال شما ولوم یا ترموستات چرخشی دارد و دما با عددهای ۱ تا ۵ یا ۱ تا ۷ مشخص می‌شود، این اعداد به معنی درجۀ سانتی‌گراد نیستند؛ معمولاً عدد بالاتر به معنی سرمایش بیشتر است. بعد از تغییر نیز چند ساعت برای مشاهدۀ نتیجه صبر کنید.

تنظیمات نمایشگر یخچال اسنوا؛ معنی دکمه‌های مهم

بعضی تنظیمات نمایشگر یخچال اسنوا برای تنظیم دائمی دما نیستند و در شرایط خاص کاربرد دارند.

Super Ref / Super Cool: برای افزایش موقت سرمایش یخچال و خنک کردن سریع‌تر مواد غذایی تازه استفاده می‌شود. بنابراین در زمان قرار دادن مقدار زیادی مواد تازه، بهتر است به جای کاهش دائمی دما از این حالت استفاده کنید.

Super Freeze: برای انجماد سریع‌تر مواد غذایی تازه در فریزر است و نباید آن را با تنظیم معمول دمای فریزر اشتباه گرفت.

Lock: قفل پنل از تغییر تصادفی تنظیمات جلوگیری می‌کند. روش فعال و غیرفعال کردن آن در مدل‌های مختلف یکسان نیست.

Eco / Vacation: در مدل‌های مجهز، برای کاهش مصرف در شرایطی مانند سفر طراحی شده است و نباید آن را با خاموش کردن کامل یخچال یکی دانست.

Power: در بعضی مدل‌ها امکان خاموش کردن جداگانه یکی از بخش‌ها را فراهم می‌کند. برای نمونه، در مدل ۸۱۰ پس از انتخاب REF یا FRZ می‌توان بخش مربوطه را جداگانه خاموش کرد.

اگر نمی‌خواهید درگیر این تنظیمات پیچیده شوید، بررسی قیمت یخچال ساده ایرانی در کنار امکانات دستگاه می‌تواند به انتخاب مناسب‌تر کمک کند.

تنظیمات یخساز یخچال اسنوا

اگر دستگاه به یخساز اتوماتیک مجهز باشد، تنظیمات یخساز یخچال اسنوا را باید جدا از تنظیم دمای فریزر در نظر گرفت. در مدل‌های دارای پنل اختصاصی، گزینه Ice Maker برای فعال یا غیرفعال کردن یخساز استفاده می‌شود؛ البته روش کنترل آن با توجه به مدل متفاوت است.

اگر یخساز یخ تولید نمی‌کند، مشکل را فقط با تغییر دمای فریزر برطرف نکنید و به موارد زیر نیز توجه داشته باشید.

اتصال آب و باز بودن مسیر ورودی

وضعیت فیلتر آب در مدل‌های دارای فیلتر

فعال بودن Ice Maker

وجود یخ‌زدگی یا انسداد در مسیر آب

بسته شدن کامل در فریزر و رسیدن دما به محدوده مناسب

در نتیجه، تنظیمات یخساز یخچال اسنوا فقط زمانی مشکل را حل می‌کند که ایراد از تنظیمات باشد؛ خرابی شیر ورودی، قطعات یا مکانیزم یخساز نیاز به بررسی فنی دارد.

اگر بعد از تنظیم دما، یخچال اسنوا سرد نمی‌کند چه کنیم؟

اگر پس از تنظیمات دمای یخچال اسنوا سرمایش کافی نیست، چند بار پشت سر هم درجه را تغییر ندهید و به دستگاه برای خنک شدن زمان دهید. سپس موارد زیر را بررسی کنید.

دریچه‌های ورود و خروج هوای سرد با مواد غذایی مسدود نشده باشند.

مواد غذایی بیش از حد فشرده داخل کابین قرار نگرفته باشند.

در کاملاً بسته شود و لاستیک دور درز آسیب ندیده باشد.

یخچال در معرض گرمای شدید یا تابش مستقیم آفتاب نباشد.

در صورت مشاهدۀ برفک غیرعادی، صدای غیرمعمول یا سرد نشدن مداوم، مشکل را صرفاً با تغییر تنظیمات نمایشگر دنبال نکنید.

اگر تنظیم یخچال اسنوا صحیح انجام شده اما دمای واقعی کابین همچنان نامناسب است، احتمال وجود ایراد در بخش‌هایی مانند سنسور، فن، کمپرسور یا سیستم دیفراست مطرح می‌شود و بهتر است دستگاه بررسی فنی شود.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.