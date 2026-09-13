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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

دمای هوای کرمانشاه از روز جمعه افزایش نسبی دارد

دمای هوای کرمانشاه از روز جمعه افزایش نسبی دارد

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از تداوم هوای صاف تا کمی ابری و وزش باد تا پایان هفته خبر داد.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هوای استان کرمانشاه تا پایان هفته صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: بر اساس بررسی آخرین داده‌های هواشناسی، شرایط جوی استان طی روزهای آینده تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت و آسمان بیشتر نقاط صاف تا کمی ابری خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: وزش باد نیز از پدیده‌های جوی مورد انتظار در برخی ساعات تا پایان هفته است و این شرایط در مناطق مختلف استان رخ خواهد داد.

زورآوند با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: متوسط دمای هوا در اغلب نقاط تا روز پنجشنبه تغییرات چندانی نخواهد داشت و دما در این مدت در محدوده فعلی باقی می‌ماند.

وی خاطرنشان کرد: از روز جمعه، متوسط دمای هوا در استان به طور نسبی افزایش خواهد یافت و این روند موجب گرم‌تر شدن نسبی هوا در مقایسه با روزهای قبل می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان گفت: شهروندان و دستگاه‌های مرتبط می‌توانند با توجه به تداوم شرایط جوی فعلی و افزایش نسبی دما از روز جمعه، تمهیدات لازم را در نظر داشته باشند.

کد مطلب 6945641

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