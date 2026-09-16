علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هوای استان کرمانشاه طی امروز و فردا پنجشنبه صاف خواهد بود و در بعضی ساعات نیز وزش باد پیش‌بینی می‌شود که این وزش در بیشتر نقاط ملایم خواهد بود.

وی افزود: در روزهای جمعه و شنبه هفته آینده، با عبور موجی کوتاه از جو استان، در برخی ساعات شاهد رشد ابر و تشدید نسبی وزش باد خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: فعالیت این موج کوتاه می‌تواند در برخی نقاط موجب شکل‌گیری گردوخاک محلی شود که این وضعیت به‌ویژه در نیمه غربی استان نمود بیشتری خواهد داشت.

زورآوند ادامه داد: از اواخر وقت جمعه تا ظهر شنبه نیز احتمال نفوذ غبار رقیق به نواحی مرزی استان وجود دارد و این مناطق ممکن است در ساعاتی تحت تأثیر این پدیده قرار گیرند.

وی درباره وضعیت جوی استان در روزهای ابتدایی هفته آینده گفت: برای روزهای یکشنبه و دوشنبه پدیده قابل توجهی برای جو استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی در این مدت نسبتاً آرام خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در خصوص تغییرات دمایی نیز اظهار کرد: متوسط دمای هوا طی امروز و فردا تغییرات چندانی نخواهد داشت، اما در روز جمعه افزایش می‌یابد و از روز شنبه تا دوشنبه، دما در بیشتر نقاط استان به‌طور نسبی کاهش خواهد یافت.