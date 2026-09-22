علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسیهای جوی استان اظهار کرد: شرایط هوایی کرمانشاه تا اوایل هفته آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیشبینی میشود و در برخی ساعات نیز وزش باد و افزایش ابر رخ خواهد داد.
وی افزود: بررسی الگوهای جوی نشان میدهد این وضعیت در روزهای پیشرو ادامه خواهد داشت و تغییر قابل توجهی در شرایط کلی آسمان استان انتظار نمیرود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه درباره روند دمایی استان نیز گفت: متوسط دمای هوا در بیشتر نقاط استان طی امروز و فردا روند افزایشی خواهد داشت.
زورآوند تصریح کرد: این افزایش دما در ادامه هفته پایدار نمیماند و در دو روز پایانی هفته، میانگین دمای هوا بهصورت نسبی کاهش پیدا خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: پس از این کاهش نسبی، در اوایل هفته آینده تغییرات چشمگیری در متوسط دمای هوا پیشبینی نمیشود و دما تقریباً در شرایط فعلی باقی خواهد ماند.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: بر اساس پیشبینیهای فعلی، وضعیت جوی استان تا اوایل هفته آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و وزش باد و رشد ابر در برخی ساعات از پدیدههای مورد انتظار است.
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