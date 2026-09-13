روح زاهدی در گفتوگو با خبرنگار مهر درخصوص وضعیت جوی استان همدان اظهار کرد: وضعیت جوی استان از امروز و یک هفته آینده عمدتا صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات بهویژه در بازههای زمانی بعد از ظهر وزش موقت و ملایم باد پیشبینی میشود.
وی ادامه داد: امروز و فردا تغییرات محسوس در دمای هوا مشاهده نخواهد شد اما از روز سهشنبه دمای روزانه در اکثر نقاط استان بین یک تا ۲ درجه افزایش خواهد یافت.
کارشناس ادارهکل هواشناسی استان همدان درخصوص وضعیت دما در ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: شهرستان نهاوند با دمای ۳۴ درجه سانتیگراد گرمترین نقطه استان و صبح امروز شهرستان بهار با دمای ۱۰ درجه سانتیگراد خنک ترین نقطه استان همدان است.
وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته دمای هوا در مرکز استان همدان در گرمترین ساعات ۳۱ درجه و در خنکترین ساعات ۱۱ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
نظر شما