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۲۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۴۳

پیش‌بینی افزایش یک تا ۲ درجه‌ای دما در همدان

پیش‌بینی افزایش یک تا ۲ درجه‌ای دما در همدان

همدان- کارشناس اداره‌کل هواشناسی همدان از پایداری وضعیت جوی در استان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود از روز سه‌شنبه دمای هوا در اکثر نقاط استان روند افزایشی داشته باشد.

روح زاهدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درخصوص وضعیت جوی استان همدان اظهار کرد: وضعیت جوی استان از امروز و یک هفته آینده عمدتا صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات به‌ویژه در بازه‌های زمانی بعد از ظهر وزش موقت و ملایم باد پیش‌بینی می‌شود.

وی ادامه داد: امروز و فردا تغییرات محسوس در دمای هوا مشاهده نخواهد شد اما از روز سه‌شنبه دمای روزانه در اکثر نقاط استان بین یک تا ۲ درجه افزایش خواهد یافت.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان درخصوص وضعیت دما در ۲۴ ساعت گذشته بیان کرد: شهرستان نهاوند با دمای ۳۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان و صبح امروز شهرستان بهار با دمای ۱۰ درجه سانتی‌گراد خنک ترین نقطه استان همدان است.

وی افزود: در ۲۴ ساعت گذشته دمای هوا در مرکز استان همدان در گرم‌ترین ساعات ۳۱ درجه و در خنک‌ترین ساعات ۱۱ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

کد مطلب 6945680

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