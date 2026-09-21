زورآوند: هوای کرمانشاه تا اوایل هفته آینده پایدار است

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین پیشبینیهای هواشناسی استان اظهار کرد: هوای کرمانشاه تا اوایل هفته آینده صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: شرایط جوی استان در روزهای پیش رو عمدتاً پایدار خواهد بود و آسمان استان در بیشتر ساعات صاف تا کمی ابری پیشبینی شده است.
وی با اشاره به روند تغییرات دمایی گفت: متوسط دمای هوا امروز دوشنبه، بهویژه در نیمه شرقی استان، بهطور نسبی کاهش پیدا میکند.
زورآوند ادامه داد: این کاهش دما موقتی است و از روز سهشنبه روند افزایشی دمای هوا در استان آغاز خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در روزهای سهشنبه و چهارشنبه، متوسط دمای هوا در اغلب نقاط استان مجدداً افزایش خواهد یافت.
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