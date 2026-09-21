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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۵

زورآوند: هوای کرمانشاه تا اوایل هفته آینده پایدار است

زورآوند: هوای کرمانشاه تا اوایل هفته آینده پایدار است

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی کرمانشاه از تداوم هوای صاف تا کمی ابری همراه با وزش باد در برخی ساعات تا اوایل هفته آینده خبر داد.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی استان اظهار کرد: هوای کرمانشاه تا اوایل هفته آینده صاف تا کمی ابری خواهد بود و در برخی ساعات نیز وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: شرایط جوی استان در روزهای پیش رو عمدتاً پایدار خواهد بود و آسمان استان در بیشتر ساعات صاف تا کمی ابری پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به روند تغییرات دمایی گفت: متوسط دمای هوا امروز دوشنبه، به‌ویژه در نیمه شرقی استان، به‌طور نسبی کاهش پیدا می‌کند.

زورآوند ادامه داد: این کاهش دما موقتی است و از روز سه‌شنبه روند افزایشی دمای هوا در استان آغاز خواهد شد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، متوسط دمای هوا در اغلب نقاط استان مجدداً افزایش خواهد یافت.

کد مطلب 6953807

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