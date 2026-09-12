هواشناسی کرمانشاه از افزایش موقت دمای هوا خبر داد

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین بررسی داده‌های هواشناسی استان کرمانشاه، اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، آسمان استان از امروز شنبه تا روز چهارشنبه صاف تا کمی ابری خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه افزود: در این مدت، در برخی ساعات وزش باد نیز پیش‌بینی می‌شود که سرعت آن غالباً ملایم خواهد بود و پدیده جوی قابل توجهی مناطق مختلف استان را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد.

وی ادامه داد: از روز پنجشنبه با عبور موجی از جو منطقه، در برخی ساعات شاهد افزایش نسبی سرعت وزش باد در سطح استان خواهیم بود.

زورآوند بیان کرد: این شرایط جوی در روز پنجشنبه بیشتر خود را به شکل افزایش سرعت باد نشان خواهد داد و در حال حاضر پدیده قابل توجه دیگری برای این روز پیش‌بینی نشده است.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: در روز جمعه نیز پدیده جوی خاص و قابل توجهی برای استان پیش‌بینی نمی‌شود و شرایط جوی در مجموع پایدار خواهد بود.

وی درباره وضعیت دمایی استان نیز گفت: متوسط دمای هوا تا روز دوشنبه تغییرات محسوسی نخواهد داشت، اما از روز سه‌شنبه تا پایان هفته، دما در اغلب نقاط استان به‌صورت موقت افزایش نسبی خواهد داشت.

زورآوند در پایان تصریح کرد: بر اساس الگوی فعلی پیش‌بینی‌ها، مهم‌ترین تغییر جوی استان در روزهای پایانی هفته افزایش نسبی سرعت وزش باد در روز پنجشنبه و افزایش مختصر دما از سه‌شنبه خواهد بود.