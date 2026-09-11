دمای هوای کرمانشاه طی روزهای آینده تغییر چندانی ندارد

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین پیش‌بینی‌های هواشناسی استان کرمانشاه، اظهار کرد: بر اساس داده‌های هواشناسی، وضعیت جوی استان از امروز جمعه تا اواخر هفته، صاف تا قسمتی ابری خواهد بود.

وی افزود: در این مدت، در برخی ساعات وزش باد نیز پیش‌بینی می‌شود که این وزش‌ها غالباً ملایم خواهد بود و تغییر قابل توجهی در شرایط جوی استان ایجاد نخواهد کرد.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: امروز عبور موجی کوتاه از جو منطقه موجب رشد ابر در برخی ساعات و به‌ویژه در نواحی شمالی استان خواهد شد.

زورآوند با اشاره به روند دمای هوا گفت: متوسط دمای هوا امروز و فردا شنبه، به‌خصوص در نواحی شمالی و گرمسیر استان، به‌طور نسبی افزایش خواهد یافت.

وی ادامه داد: با این حال، طی روزهای یکشنبه و دوشنبه تغییرات چندانی در متوسط دمای هوای استان پیش‌بینی نمی‌شود و دما در این روزها تقریباً روند ثابتی خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام‌شده، شرایط جوی استان تا اواخر هفته عمدتاً پایدار خواهد بود و آسمان در بیشتر ساعات صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.