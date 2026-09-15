علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم استقرار شرایط پایدار در جو استان کرمانشاه اظهار کرد: تا روز پنجشنبه پدیده قابل ملاحظهای برای جو استان پیشبینی نمیشود.
وی افزود: شرایط پایدار جوی تا پایان روز پنجشنبه در استان ادامه خواهد داشت و طی این مدت تغییرات قابل توجهی در وضعیت جوی مناطق مختلف کرمانشاه انتظار نمیرود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه ادامه داد: از روز جمعه یک موج کوتاه از جو منطقه عبور میکند که در بعضی ساعات موجب وزش باد و شکلگیری گردوخاک محلی، بهویژه در نیمه غربی استان خواهد شد.
وی تصریح کرد: فعالیت این موج میتواند در ساعاتی از اواخر وقت جمعه تا ظهر شنبه، با نفوذ غبار نسبتاً رقیق به مناطق مرزی استان نیز همراه شود.
زورآوند در ادامه به روند تغییرات دمایی استان اشاره کرد و گفت: متوسط دمای هوا در اغلب نقاط استان تا روز پنجشنبه تغییرات چندانی نخواهد داشت و در این مدت نوسان قابل توجهی در دما پیشبینی نمیشود.
وی افزود: از روز جمعه متوسط دمای هوا در استان افزایش مییابد، اما در اوایل هفته آینده روند دما بهصورت نسبی کاهشی خواهد شد.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بر اساس پیشبینیهای انجامشده، مهمترین تغییر جوی در روزهای پیش رو مربوط به عبور موج کوتاه در روز جمعه و پیامدهای آن شامل وزش باد و گردوخاک محلی در برخی مناطق استان است.
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