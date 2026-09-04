علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بر اساس بررسی آخرین داده‌ها و الگوهای هواشناسی، شرایط پایدار جوی همچنان در جو منطقه حاکم خواهد بود و این وضعیت طی روزهای آینده ادامه دارد.

وی افزود: بر این اساس، آسمان استان کرمانشاه تا اواسط هفته آینده عمدتاً صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود و در برخی ساعات نیز وزش باد و رشد ابر دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به روند تغییرات دمایی استان گفت: دمای هوا در اغلب نقاط استان تا روز دوشنبه تغییرات قابل توجهی نخواهد داشت.

زورآوند ادامه داد: از روز سه‌شنبه روند کاهش نسبی دمای هوا در استان آغاز می‌شود و این کاهش دما تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.

وی خاطرنشان کرد: بنابراین طی روزهای پیش رو، پایداری نسبی شرایط جوی و آسمان صاف تا قسمتی ابری پدیده غالب استان خواهد بود و تغییرات محسوس دمایی از ابتدای هفته آینده رخ خواهد داد.

به گفته مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه، این پیش‌بینی بر اساس وضعیت جوی استان تا روز جمعه ۱۳ شهریور ۱۴۰۵ صادر شده است.