به گزارش خبرگزاری مهر، اولین تصویر از شهاب حسینی در فیلم سینمایی «بی‌دار» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی حسین دوماری در حالی منتشر شد که قرارداد پخش این فیلم با «خانه فیلم» بسته شده و قرار است که ۲۲ مهر در سینماهای سراسر کشور اکران شود.

محمدرضا فروتن، آناهیتا افشار و شهاب حسینی به همراه ناصر هاشمی و بهناز جعفری، با معرفی سعید عظیمی، مهدی ذاکرT سامان بردیا و با حضور افتخاری پانته‌آ پناهی‌ها و بازیگر خردسال نایریکا رشیدی در این فیلم ایفای نقش کرده‌اند.

این اولین همکاری شهاب حسینی و محمدرضا فروتن در یک فیلم سینمایی است، در حالی که این ۲ چهره سینمایی پیش از این در سریال «سرزمین مادری» حضور کوتاهی در مقابل هم داشته‌اند.

اسامی عوامل «بی‌دار» عبارتند از تهیه‌کننده: حسین دوماری، سرمایه‌گذار: محمد جعفر رشیدی، مجری طرح: مانی سنجری، نویسندگان: محمد مهدی خدارحمی - حسین فخاری، سرپرست فیلمنامه: حسین دوماری، مدیر فیلمبرداری: محمد خمیس آبادی، تدوین: پویان شعله‌ور، موسیقی‌: سروش انتظامی، طراحی و ترکیب صدا: علیرضا علویان، مدیر صدابرداری: میثم معتمدی، طراح صحنه: احمد عبدالهی، طراح لباس: نازنین توسلی، طراح گریم: عباس عباسی، مدیر تولید: مسعود زمانی، برنامه‌ریز: امیررضا مکین، دستیار کارگردان: حمید شوریده، عکاس: سوده اسماعیلی، سرپرست گروه فیلمبرداری: فرهاد رستمی، دستیار اول فیلمبردار: فرزین ابراهیمی، جانشین تولید: مهدی عباسی‌پور، مدیر تدارکات: رضا نارنجی.