به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام دوستعلی محمدی ظهر جمعه در نشست هماهنگی و برنامه‌ریزی اعتکاف، با اشاره به برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و محتوایی برای برنامه‌ریزی اعتکاف امسال گفت: نزدیک به دو ماه است که جلسات متعددی با حضور اعضای تیم‌های مختلف برگزار شده و ساعت‌ها درباره محتوای برنامه‌ها و نحوه برگزاری هرچه بهتر این مراسم معنوی بحث و تبادل نظر صورت گرفته است.

وی با اشاره به شرایط خاص کشور و ضرورت توجه به ابعاد فرهنگی و تربیتی اعتکاف افزود: امسال نیز با برگزاری جلسات تخصصی و هماهنگی میان گروه‌های مختلف، تلاش شده است زمینه برگزاری مراسمی منسجم، ایمن و اثربخش فراهم شود.

محمدی با اشاره به انتخاب آقای احمدی به‌عنوان دبیر اعتکاف شهرستان، با کسب اجازه از حجت‌الاسلام حسینی، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه زنجان، ابراز امیدواری کرد با همکاری مجموعه‌های مسئول و استفاده از ظرفیت‌های موجود، اعتکاف امسال با کیفیت مطلوب برگزار شود.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با اشاره به گسترش اعتکاف در سال‌های اخیر گفت: در گذشته، اعتکاف در زنجان عمدتاً در تعداد محدودی از مساجد برگزار می‌شد، اما به برکت استقبال مردم، این مراسم توسعه یافته و سال گذشته در بیش از ۵۰ مسجد برگزار شد.

وی افزود: برگزاری اعتکاف در این تعداد مسجد، به برنامه‌ریزی گسترده و هماهنگی میان مجموعه‌های مختلف نیاز دارد و نمی‌توان آن را صرفاً به آماده‌سازی فضای مسجد و اجرای برنامه‌های عبادی محدود کرد.

محمدی با تأکید بر ضرورت آماده‌سازی مساجد پیش از آغاز مراسم اظهار کرد: بررسی وضعیت فنی و ایمنی مساجد، رفع مشکلات تأسیساتی، تأمین امکانات بهداشتی و رفاهی و آماده‌سازی محیط برای حضور معتکفان، از جمله اقداماتی است که باید پیش از شروع اعتکاف انجام شود.

وی ادامه داد: مسئولان، امنای مساجد و ائمه جماعات باید مشکلات موجود را تا حد امکان برطرف کنند و مواردی را که نیازمند حمایت و پیگیری مجموعه‌های اجرایی است، به ستاد اعتکاف اطلاع دهند.

هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تأمین امنیت معتکفان

محمدی با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه‌های مختلف برای برگزاری مطلوب اعتکاف تصریح کرد: بخش مهمی از فعالیت‌های این مراسم در پشت صحنه انجام می‌شود و مجموعه‌هایی همچون دستگاه‌های امنیتی و حفاظتی، اورژانس، آتش‌نشانی و دستگاه‌های خدمات‌رسان در تأمین امنیت و فراهم کردن شرایط مناسب برای حضور معتکفان نقش دارند.

وی افزود: بررسی وضعیت آب و برق، کنترل ایمنی فضای مساجد، پیشگیری از حوادث احتمالی و فراهم کردن امکانات مورد نیاز، از جمله اقداماتی است که باید با دقت دنبال شود تا معتکفان بتوانند با آرامش خاطر از فرصت معنوی اعتکاف بهره‌مند شوند.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان همچنین با اشاره به گستردگی خدمات پشتیبانی گفت: تأمین و توزیع غذای هزاران معتکف، آماده‌سازی وعده‌های غذایی در زمان مقرر، رعایت الزامات بهداشتی و تأمین خودروهای مورد نیاز برای جابه‌جایی اقلام، بخشی از عملیات اجرایی اعتکاف است که با تلاش و همکاری گروه‌های مختلف انجام می‌شود.

وی با اشاره به استقبال چشمگیر نوجوانان از اعتکاف اظهار کرد: حضور گسترده نوجوانان در این مراسم، فرصت ارزشمندی برای فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی فراهم کرده است و باید از این ظرفیت به‌درستی استفاده کنیم.

محمدی با اشاره به تجربه سال گذشته در زمینه سامان‌دهی حضور نوجوانان افزود: برای تقویت جنبه تربیتی اعتکاف، تدبیری اتخاذ شد تا به ازای هر ۱۰ نوجوان، یک مربی در نظر گرفته شود؛ رویکردی که با هدف مدیریت بهتر جمعیت نوجوانان و فراهم کردن زمینه رشد اخلاقی و تربیتی آنان دنبال شد.

وی با قدردانی از تلاش خادمان و نیروهای داوطلب اعتکاف خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد با روحیه جهادی و احساس مسئولیت، برای خدمت به معتکفان وارد میدان می‌شوند و بخشی از مسئولیت‌های اجرایی و تربیتی را بر عهده می‌گیرند. این مشارکت داوطلبانه، جلوه‌ای از اخلاق دینی و خدمت‌رسانی اجتماعی است.

اعتکاف محله‌محور؛ راهکاری برای تقویت ارتباط مردم با مسجد

محمدی یکی از رویکردهای مورد تأکید در برنامه‌ریزی اعتکاف امسال را حرکت به سمت محله‌محوری عنوان کرد و گفت: اعتکاف باید به‌تدریج به سمتی حرکت کند که مردم در مسجد محله خود حضور پیدا کنند و در کنار همسایگان و افرادی که در زندگی روزمره با آنان ارتباط دارند، از این فرصت معنوی بهره‌مند شوند.

وی افزود: تجربه برخی مساجد نشان داده است که برگزاری اعتکاف با محوریت محله می‌تواند زمینه شناخت بیشتر مردم از یکدیگر و تقویت همدلی و همکاری میان آنان را فراهم کند.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان ادامه داد: وقتی افراد یک محله در مسجد گرد هم می‌آیند، علاوه بر تقویت ارتباطات معنوی، ظرفیت‌ها و نیازهای اجتماعی محله نیز بهتر شناسایی می‌شود. در چنین فضایی، امکان کمک به خانواده‌های نیازمند، حمایت از افراد جویای کار و استفاده از توانمندی‌های تخصصی و مالی مردم برای حل مشکلات محله افزایش می‌یابد.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ ارتباط معتکفان با مسجد پس از پایان مراسم گفت: یکی از اهداف اعتکاف محله‌محور این است که شرکت‌کنندگان پس از پایان سه روز اعتکاف نیز ارتباط خود را با مسجد و امام جماعت حفظ کنند و در فعالیت‌های فرهنگی، تربیتی و اجتماعی مسجد مشارکت داشته باشند.

محمدی خاطرنشان کرد: اعتکاف نباید صرفاً مراسمی چندروزه باشد که با پایان آن، ارتباط افراد با مسجد نیز قطع شود؛ بلکه باید زمینه‌ای برای افزایش حضور مردم در مسجد و تقویت فعالیت‌های مستمر فرهنگی و اجتماعی فراهم کند.

وی با بیان اینکه گسترش اعتکاف محله‌محور به برنامه‌ریزی تدریجی نیاز دارد، اظهار کرد: تحقق کامل این رویکرد ممکن است چند سال زمان ببرد، اما باید از ظرفیت مساجدی که به‌صورت داوطلبانه برای اجرای این الگو اعلام آمادگی می‌کنند، استفاده شود.

محمدی افزود: مساجدی که قصد دارند اعتکاف را با محوریت محله خود برگزار کنند، می‌توانند برنامه‌های پیشنهادی خود را به دبیر اعتکاف ارائه دهند و ضمن بهره‌مندی از راهنمایی‌های کارشناسی، از حمایت‌های ستاد اعتکاف در چارچوب ضوابط و امکانات موجود استفاده کنند.

وی ادامه داد: این شیوه به مساجد اجازه می‌دهد متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی محله خود برنامه‌ریزی کنند و در عین حفظ هماهنگی کلی مراسم، از ظرفیت‌های بومی برای برگزاری اعتکافی اثربخش‌تر بهره ببرند.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان با تشبیه اعتکاف به توقف چندروزه یک قطار در مسیر حرکت خود گفت: مسجد در طول سال با گروهی از نمازگزاران و مخاطبان ارتباط دارد، اما اعتکاف فرصتی فراهم می‌کند تا افراد جدیدی وارد این مجموعه شوند و ظرفیت‌های ناشناخته آنان شناسایی شود.

وی افزود: ممکن است در میان معتکفان، پزشکان، پرستاران، معلمان، افراد دارای مهارت‌های فنی، فعالان فرهنگی و خیرانی حضور داشته باشند که بتوانند در طول سال به فعالیت‌های مسجد و رفع نیازهای مردم کمک کنند.

محمدی تصریح کرد: اگر این ظرفیت‌ها در ایام اعتکاف شناسایی و ارتباط با افراد پس از پایان مراسم حفظ شود، مسجد می‌تواند از توانمندی‌های بیشتری برای خدمت‌رسانی به مردم بهره‌مند شود.

وی افزایش تعداد کنشگران مسجد را یکی از شاخص‌های مهم موفقیت اعتکاف دانست و گفت: ارزیابی موفقیت اعتکاف نباید صرفاً بر تعداد شرکت‌کنندگان یا کیفیت اجرای برنامه‌های سه‌روزه متمرکز باشد؛ بلکه باید بررسی کنیم این مراسم تا چه اندازه به افزایش مشارکت مردم در فعالیت‌های مجد و شکل‌گیری ارتباط پایدار میان معتکفان و مسجد منجر شده است.

محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت تقویت روحیه خدمت‌رسانی در جامعه اظهار کرد: فرهنگ بسیجی را نباید صرفاً در عضویت تشکیلاتی یا ثبت‌نام در یک مجموعه خلاصه کرد؛ بلکه خدمت‌رسانی به مردم، تلاش برای حل مشکلات جامعه و مشارکت در فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی از جلوه‌های مهم این فرهنگ است.

وی افزود: مسجد یکی از مهم‌ترین بسترهای تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری و خدمت‌رسانی است؛ چراکه مردم در این فضا می‌توانند نیازهای یکدیگر را بشناسند و برای رفع مشکلات محله و جامعه مشارکت کنند.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان زنجان خاطرنشان کرد: اعتکاف نیز با فراهم کردن فرصت حضور مستمر افراد در مسجد، زمینه مناسبی برای شناسایی ظرفیت‌های خدمت‌رسانی و گسترش مشارکت مردم در فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی فراهم می‌کند.

محمدی با اشاره به شرایط فرهنگی و رسانه‌ای کشور اظهار کرد: امروز دشمن با استفاده از ابزارهای مختلف، از جمله ثروت، قدرت و تصویرسازی رسانه‌ای، درصدد تأثیرگذاری بر باورها و نگرش‌های جامعه است؛ ازاین‌رو، تقویت محبت، ولایت‌مداری و تبیین صحیح مسائل، اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی افزود: در چنین شرایطی باید از ظرفیت‌های فرهنگی، دینی و اجتماعی به‌درستی استفاده کنیم و با برنامه‌ریزی هدفمند، زمینه افزایش آگاهی و تعمیق باورهای دینی را فراهم آوریم.

محمدی با تأکید بر فرصت سه‌روزه اعتکاف گفت: حضور مستمر معتکفان در فضای مسجد، زمینه مناسبی برای اجرای برنامه‌های معرفتی، تربیتی و تبیینی فراهم می‌کند. به‌ویژه در ارتباط با نوجوانان و جوانان، لازم است محتوای برنامه‌ها متناسب با نیازها و دغدغه‌های آنان طراحی شود تا اعتکاف علاوه بر تقویت معنویت فردی، به افزایش آگاهی و تقویت ارتباط آنان با مسجد و جامعه نیز کمک کند.

وی در پایان با قدردانی از تلاش‌های دست‌اندرکاران برگزاری اعتکاف ابراز امیدواری کرد با همکاری دستگاه‌های مسئول، همراهی ائمه جماعات و امنای مساجد و مشارکت مردم، اعتکاف امسال به فرصتی برای تقویت معنویت، افزایش فعالیت‌های مسجدمحور، تحکیم پیوندهای اجتماعی و شناسایی ظرفیت‌های خدمت‌رسانی در محلات تبدیل شود.