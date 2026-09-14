دوئل آسیایی برای یک سهمیه جام جهانی؛ چوگان ایران آماده مصاف با ۳ رقیب

اصغر ناظری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره دلیل حضور دو بازیکن پاکستانی در ایران و برگزاری رقابتهای انتخابی تیم ملی اظهار کرد: ایران یکی از معدود تیمهای آسیایی است که توانایی تشکیل تیمی با ردهبندی ۱۰ تا ۱۴ هندیکاپ را دارد و در منطقه آسیا تنها حدود ۶ یا ۷ کشور از چنین ظرفیتی برخوردار هستند.
وی افزود: بسیاری از تیمهای حاضر در کشورهای حوزه خلیج فارس از جمله امارات و عربستان در حال حاضر نمیتوانند تیمی با ردهبندی بالاتر از ۶ هندیکاپ تشکیل دهند و به همین دلیل برای اینکه بازیکنان ایران بتوانند در سطح مسابقات جام جهانی قرار بگیرند نیاز داریم با حضور بازیکنان سطح بالا شرایط مسابقهای دشوارتری برای ملیپوشان ایجاد کنیم.
ناظری ادامه داد: دو بازیکن پاکستانی که به ایران آمدهاند عضو تیم ملی پاکستان هستند و در لیگهای معتبر دنیا نیز بازی میکنند. حضور آنها میتواند به بازیکنان ایران کمک کند تا در شرایط پرفشار مسابقه قرار بگیرند و ضمن افزایش کیفیت تمرینات سطح بازی تیم ملی نیز ارتقا پیدا کند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: مسابقات مقدماتی جام جهانی از ۱۵ تا ۲۱ آبانماه در نیجریه برگزار میشود و چهار تیم ایران، نیجریه، پاکستان و هند در این رقابتها حضور خواهند داشت.
رئیس فدراسیون چوگان درباره شانس ایران برای صعود به جام جهانی نیز گفت: کار بسیار سختی پیش رو داریم اما بازیکنان پس از موفقیت و صعود سال گذشته اعتمادبهنفس خوبی به دست آوردهاند و تلاش میکنیم تیمی را راهی این رقابتها کنیم که بتواند بهترین عملکرد را داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت اسبها در مسابقات چوگان اظهار داشت: یکی از تفاوتهای چوگان با بسیاری از رشتههای ورزشی اهمیت بسیار زیاد اسبهاست. وقتی تیمی برای مسابقات جام جهانی به کشوری مانند نیجریه اعزام میشود امکان انتقال اسبهای مورد استفاده از ایران وجود ندارد و باید با اسبهای موجود در محل مسابقات رقابت کند.
ناظری افزود: بنابراین علاوه بر آمادهسازی بازیکنان و انجام تمرینات تیمی باید اسبهایی که در اختیار تیم قرار میگیرند نیز در کوتاهترین زمان آماده شوند. به همین دلیل تلاش میکنیم بازیکنان زودتر به نیجریه اعزام شوند تا اسبها را بررسی کنند و شناخت مناسبی از آنها به دست آورند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که بازیکنان بتوانند تمرین مناسبی با اسبهای مسابقات داشته باشند و با آمادگی و اعتمادبهنفس بیشتری وارد رقابتها شوند. امیدواریم تیم ایران بتواند از نام ایران و چوگان که ریشه در کشورمان دارد به بهترین شکل دفاع کند.
رئیس فدراسیون چوگان درباره برنامههای تیم ملی بانوان نیز گفت: در بخش بانوان در حال حاضر لیگ ملی چوگان را برگزار میکنیم و برنامههایی برای حضور تیم ملی بانوان در رقابتهای برونمرزی نیز داشتیم.
وی افزود: دعوتنامهای از کشور آلمان برای اعزام تیم بانوان دریافت کرده بودیم اما به دلیل شرایط پیشآمده امکان اعزام تیم فراهم نشد و امیدواریم با برطرف شدن مشکلات بتوانیم تیم ملی بانوان را در یکی از رویدادهای بینالمللی شرکت دهیم.
ناظری همچنین درباره تغییر میزبان مرحله نهایی جام جهانی چوگان گفت: قرار بود مرحله نهایی جام جهانی اواخر امسال در امارات برگزار شود و ایران نیز با توجه به شرایط موجود صعود مستقیم داشته باشد اما امارات به دلیل شرایط منطقهای از میزبانی انصراف داد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در پی این تغییر برگزاری مرحله نهایی جام جهانی به سال ۲۰۲۷ و کشور اروگوئه منتقل شد و به همین دلیل تیم ایران باید در رقابتهای مقدماتی حضور پیدا کند. در این مرحله چهار تیم ایران، نیجریه، پاکستان و هند برای کسب تنها سهمیه صعود به جام جهانی ۲۰۲۷ با یکدیگر رقابت خواهند کرد.
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