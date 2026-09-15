به گزارش خبرگزاری مهر، بازیهای انتخابی تیم ملی چوگان ایران برای حضور در رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۷ به پایان رسید تا کادر فنی تیم ملی وارد مرحله نهایی ارزیابی و انتخاب بازیکنان شود.
این رقابتها با هدف شناسایی و ارزیابی ظرفیت بازیکنان برگزار شد و سیامک ایلخانیزاده سرمربی تیم ملی چوگان ایران، پس از برگزاری سه بازی انتخابی و بررسی عملکرد فنی بازیکنان، لیست نهایی تیم ملی را اعلام خواهد کرد.
در جریان این بازیها دو بازیکن از تیم ملی چوگان پاکستان نیز بهعنوان حریف تمرینی در کنار ملیپوشان ایران حضور داشتند تا کادر فنی امکان ارزیابی بازیکنان در شرایط نزدیکتر به مسابقات بینالمللی را داشته باشد. پاکستان از قدرتهای مطرح و صاحبنام چوگان جهان به شمار میرود و حضور بازیکنان این کشور، به افزایش سطح فنی و کیفیت بازیهای تدارکاتی ایران کمک کرد.
تیم ملی چوگان ایران در ادامه مسیر آماده حضور در رقابتهای مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۷ در زون E خواهد شد. مسابقاتی که در آبان سال جاری با حضور چهار تیم ایران، پاکستان، هند و نیجریه برگزار میشود و تیمهای حاضر برای کسب سهمیه حضور در جام جهانی ۲۰۲۷ به رقابت خواهند پرداخت.
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