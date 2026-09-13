به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، ۱۷۳ فیلم خارجی متقاضی حضور در سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان، از سوی هیئت انتخاب بخش بین‌الملل بازبینی و ۱۷ فیلم از میان آنها انتخاب شدند.

آثار بازبینی شده در بخش بین‌الملل این دوره از جشنواره شامل فیلم‌های بلند سینمایی، پویانمایی و فیلم کوتاه از کشورهای مختلف آسیایی، اروپایی و آمریکایی بود که در مرحله انتخاب مورد ارزیابی قرار گرفتند.

در پایان فرآیند بازبینی، ۸ عنوان فیلم بلند سینمایی و پویانمایی و ۹ فیلم کوتاه از ۱۴ کشور برای حضور در بخش بین‌الملل جشنواره انتخاب شدند که اسامی آنها در آستانه برگزاری جشنواره اعلام خواهد شد.

همچنین پیش‌تر نیز میزان استقبال از بخش ملی سی‌وهشتمین جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان اعلام شده بود که ۷۷۱ اثر متقاضی حضور در بخش‌های مختلف ملی بودند.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی و شهرداری اصفهان به دبیری حامد جعفری در شهر اصفهان برگزار خواهد شد.