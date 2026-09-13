به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس برنامه اعلام شده از سوی برگزارکنندگان بازی های آسیایی برای رشته شمشیربازی، رقابتهای اسلحه سابر انفرادی مردان روز چهارشنبه اول مهرماه برگزار میشود و علی پاکدامن و محمد فتوحی به عنوان نمایندگان ایران در این بخش به رقابت خواهند پرداخت.
در بخش سابر انفرادی بانوان نیز نجمه سازنجیان روز پنجشنبه دوم مهرماه روی پیست خواهد رفت.
همچنین مسابقات سابر تیمی مردان روز شنبه چهارم مهرماه برگزار خواهد شد. تیم ملی سابر ایران در این بخش با ترکیب علی پاکدامن، محمد فتوحی، نیما زاهدی و طاها کارگرپور در بازیهای آسیایی ناگویا حضور خواهد داشت.
محمد رهبری به عنوان سرمربی و محسن وحدانی به عنوان سرپرست، تیم ملی شمشیربازی ایران را در این رقابتها همراهی خواهند کرد.
برنامه رقابتهای شمشیربازان ایران در سه بخش انفرادی و تیمی مردان و انفرادی بانوان بازی های آسیایی مشخص شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس برنامه اعلام شده از سوی برگزارکنندگان بازی های آسیایی برای رشته شمشیربازی، رقابتهای اسلحه سابر انفرادی مردان روز چهارشنبه اول مهرماه برگزار میشود و علی پاکدامن و محمد فتوحی به عنوان نمایندگان ایران در این بخش به رقابت خواهند پرداخت.
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